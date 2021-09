Banatul Montan, destinaţia anului 2021 în România. Premiul, câştigat după prăbuşirea Cascadei Bigăr

Morile de apă de la Rudăria, unul din punctele de atracţie din Banatul Montan FOTO Ştefan Both

Concursul „Destinaţia anului”, iniţiat de Prima TV cu scopul de a-i inspira pe români să călătorească la noi in ţară, să se bucure de diversitatea şi bogăţia turistică a ţinuturilor şi oraşelor româneşti, dar şi să stimuleze în acelaşi timp comunitatea locală în a-şi promova zona.

În concurs au intrat Ţara Vrancei, Ţara Făgăraşului, Ţinutul conacelor Covasna, Alba Iulia, Braşov, Bucovina, Ciugud, Corbi – Argeş, Ţara Haţegului, Topliţa, Zărneşti – Piatra Craiului, Bucovina, Oltenia de Sub Munte, Piatra Neamţ.

Şase destinaţii, cu cel mai mare număr de nominalizări au devenit finaliste: Delta Dunării, Brăila, Iaşi, Ţara Maramureşului, Oradea si Banatul Montan.

În urma concursului în cadrul căruia au votat 55.000 de oameni şi în care 50 la sută a contat votul publicului, 30 la sută votul juriului şi 20 la sută votul celor două echipe de exploratori, Banatul Montan a obţinut titlul de Destinaţia Anului 2021, obţinând cele mai multe voturi din partea publicului şi a exploratorilor.

Romeo-Dan Dunca, Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin a declarat: „Vestea aceasta bună vine ca şi o recunoaştere a faptului că judeţul Caraş-Severin este unul din cele mai frumoase judeţe din ţară, după cum bine ştiam. Iată, avem si confirmarea, turiştii, cetăţenii, românii au votat Banatul Montan ca şi destinaţia turistică a anului 2021. Acest premiu ne obligă la a face mai mult, pentru a putea aduce infrastructura la nivelul dorinţei cetăţenilor, pentru ca, pe viitor, să vină să stea şi să vadă frumuseţile din acest judeţ.”

„Mult timp Banatul Montan a stat în umbra altor zone din România, pe care le respectăm şi de care ne bucurăm cu toţii. Câştigarea acestui titlu este un motiv de mare bucurie pentru noi, o confirmare a faptului că Banatul de munte are extrem de multe de oferit turiştilor români şi nu numai, dar şi o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm noi, cei care locuim şi operăm aici, fie că este vorba de Clisura Dunării, Herculane, Valea Almăjului, Valea Caraşului, Valea Nerei, zona apelor termale de la Oraviţa, Semenic, Muntele Mic ori Ţarcu, şi exemplele de destinaţii turistice locale pot continua. În acelaşi timp este şi un semnal pentru cei care operează în turism: să fim ospitalieri şi să arătăm că merităm titlul «Destinaţia anului 2021»” a declarat şi Ioan Popa, primarul oraşului Reşiţa.

Pe tot parcursul anului, pe pagina de Facebook Banatul Montan au fost promovate obiectivele turistice din Banatul Montan. Printre acestea, oraşul Reşiţa, morile de apă de la Rudăria, Teatrul „Mihai Eminescu” din Oraviţa, Muntele Mic, Cascada Bigăr, Cheile Nerei, Clisura Dunării sau Calea Ferată Oraviţa-Anina (cea mai veche cale ferată din România).

Premirul juriului a fot acordat oraşului Oradea. „Banatul Montan este revelaţia acestei ediţii prin diversitatea turistica unica pentru un singur loc (ape, munţi, peşteri, Dunărea, tradiţii, multiculturalitate etc) si o comunitate de oameni entuziaşti si primitori. E o oportunitate de dezvoltare turistica extraordinara. Pe de alta parte, la mica distanta de Banatul Montan, juriul a acordat punctajul maxim Oradei. Destinaţia Oradea nu este la fel de diversă, însă este mult mai organizată, printr-o abordare vizionară, susţinuta in timp. Oraşul a avut parte de un proces de place branding si este coordonat de un Organism de Management al Destinaţiei (OMD), un model pentru orice destinaţie din tara. Cele doua destinaţii, o regiune si un oraş, au potenţialul de a deveni destinaţii internaţionale de turism, alături de alte branduri consacrate deja, precum Transilvania si Delta Dunării”, a spus Felix Tataru, membru in Juriul Destinaţia Anului 2021, Co-Fondator al Institutului pentru Oraşe Vizionare (IOV).

