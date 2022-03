Banat pentru Ucraina, festival de trei zile în Timişoara. Organizatorii speră să strângă în jur de 30.000 de euro

Sub genericul „Banat pentru Ucraina”, la Timişoara va avea loc un festival dedicat ajutorării refugiaţilor care ajung la noi din ţara vecină. Evenimentul urmează să se desfăşoare în perioada 27 aprilie-1 mai, la Muzeul Satului Bănăţean. Vor fi trei zile în care timişorenii vor avea parte de muzică rock, folclor, teatru, dans, work shop-uri şi ateliere, gastronomie şi multe altele. Comitetul de organizare s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii sectorului cultural şi artistic, pentru a pune la cale evenimentul.

„Proiectul Banat pentru Ucraina vrea să contumizeze potenţialul de a face bine a bănăţenilor. Se va materializa prin intermediului unui festival de strângere de fonduri, ce va avea loc la Muzeul Satului. Am început să ne pregătim. Vom implica atât instituţii publice, societatea civilă, operatori economici, trebuie să fie un efort al tuturor celor din Banat. Vor fi spectacole în cele trei zile, vineri e folclor, sâmbătă e rock, duminică o să fie cu teatru şi muzică. Pe toată perioada festivalului încurajăm donarea atât de bani cât şi de produse. Important e să dezvoltăm un eveniment care să atragă mulţi timişoreni”, a spus iniţiatorul şi coordonatorul festivalului, Adrian Mirescu.

Teatru în aer liber

În ziua de duminică, pe scena de Muzeul Satului Bănăţean vor avea loc şi spectacole de teatru. Vor fi implicaţi cei de la Teatrul Naţional, Teatrul German şi Teatrul Maghiar din Timişoara, cât şi Teatrul de Păpuşi "Merlin".



„Am venit să vedem ce putem face. E un eveniment care pare amplu şi mare. Să vedem cum putem să fim cât mai eficienţi, noi cei de la Teatrul Naţional. Ne gândim, trebuie să discutăm şi detalii tehnice, dar cred că putem să ne aducem şi noi contribuţia. Nu ne prea avantajează lumina naturală, am fi preferat să facem ceva după lăsarea serii, dar sunt spectacole care pot fi jucate în aer liber. Trebuie să ne gândim la o soluţie. Am mai avut asemenea cazuri şi am găsit rezolvare”, a declarat regizorul Ştefan Iordănescu.

Motocicliştii se implică în eveniment

Sâmbătă, în 30 aprilie, la Timişoara va avea loc şi cea de a 15-a ediţiei a paradei moto organizate de Timişoara Bikers. Sute de motociclişti se vor opri la Muzeul Satului, pentru concertele rock.

„Ca de obicei, noi suntem alături de comunitatea timişoreană, tot timpul motocicliştii s-au implicat în proiecte, am încercat să ajutăm, să facem donaţii. Acum, cu situaţia tragică din Ucraina, venim şi noi alături de toţi ceilalţi timişoreni. Sâmbătă vom face parada tradiţională de deschidere de sezon şi o campanie anti accidente, dar acum o legăm cu evenimentul Banat pentru Ucraina. Suntem în jur de 600 de motociclişti în comunitate. Pentru că duminică e 1 mai, sunt sigur că ne vom adununa din nou la Muzeul Satului”, a declarat Sorin Stanca, de la Timişoara Bikers.

"Este nevoie şi de un teledon"

Toţi artiştii care vor urca pe scenă la festivalului „Banat pentru Ucraina” sunt din Timişoara sau din regiunea de vest.

De aceştia se va ocupa Codruţa Măguran, de la Casa de Cultură a Municipiului



„Lucrăm de atâţia ani pe evenimente, fie că este vorba de folclor, fie că e vorba de alte genuri muzicale, am în vedere în primul rând o organizare profesionistă. Avem o listă de aproximativ 30 de artişti timşoreni, vom vedea cine va dori să vină. Şi dacă vorbim de eveniment, punctul meu de vedere este că nu vom putea obţine foarte multe fonduri doar din donaţii, ci este nevoie de un teledon şi de atragerea sponsorilor. Ne dorim din toată inima ca timişorenii să se implice, să reuşim să ajutăm oamenii din Ucraina”, a spus Codruţa Măgurean de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Încă nu s-a stabilit dacă intrarea va fi liberă sau pe bază de bilete, dar în Muzeul Satului Bănăţean vor exista mai multe puncte de donaţie. Organizatorii speră să strîngă între 20.000 şi 30.000 de euro, care vor ajunge la refugiaţi prin intermediul Crucii Roşii.

Vă mai recomandăm să citiţi: