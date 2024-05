23 mai: ziua în care faimoșii Bonnie și Clyde au fost împușcați. De atunci, poliţia este obligată să someze orice persoană înainte de a trage VIDEO

La 23 mai 1430, Ioana D'Arc a fost capturată de către burgunzi, iar în 1945 Heinrich Himmler s-a sinucis cu cianură în timp ce se afla în custodia Aliaților.

1430: Ioana D'Arc este capturată de către burgunzi

Supranumită Fecioara din Orleans, Ioana d’Arc este considerată cea mai importantă figură din Evul Mediu francez. Ioana a afirmat de nenumărate ori că auzea voci de origine divină (considerate astăzi simptome ale schizofreniei), voci care-i porunceau să mobilizeze armata în lupta pentru eliberarea Franței de sub dominația engleză. Trimisă să conducă trupele franceze care asediau cetatea din Orleans, Ioana d’Arc a reușit să o cucerească în doar 9 zile (afirmație falsă, contrazisă de realitatea istorică). După mai multe victorii în serie, ea a contribuit la încoronarea regelui Carol al VII-lea la Catedrala de la Reims.

După încoronarea de la Reims, Ioana d’Arc a încetat să mai audă vocile divine care îi conduseseră acțiunile. Ea a mai participat la o serie de lupte, însă fără prea mare succes. Pe 23 mai 1430, Ioana d’Arc a fost luată prizonieră de un cavaler burgund și apoi a fost vândută regelui Angliei. Ea era convinsă că va fi răscumpărată de Regele Franței, însă Carol al VII-lea a refuzat să o ajute pe cea căreia îi datora tronul. Într-un proces controversat, Ioana d’Arc a fost judecată de Inchiziție sub acuzația de erezie și condamnată la ardere pe rug. Execuția a avut loc în 30 mai 1431.

După secole, în anul 1909, Biserica a recunoscut greșeala comisă de Inchiziție, iar Ioana d’Arc a fost beatificată. În anul 1920, Papa Benedict al XV-lea a decis sanctificarea eroinei.

1533: este anulată căsătoria regelui Henric al VIII-lea cu Catarina de Aragon

Arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Cranmer, declară căsătoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Caterina de Aragon nulă și neavenită. Atrage asupra sa mânia Vaticanului, care mai târziu va răspunde cu o excomunicare papală.

Henric al VIII-lea a fost al doilea monarh al Casei Tudor, succedând tatălui său, Henric al VII-lea. Este faimos datorită faptului că a avut șase soții: Catarina de Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catherine Howard și Catherine Parr.

După ce Catarina de Aragon a pierdut mai mute sarcini, a născut o fată, care avea să devină mai târziu Regina Maria I. Însă regele își dorea cu ardoare un fiu, astfel că a început să se întrebe dacă nu cumva căsătoria lui a fost blestemată. După ce s-a îndrăgostit de Anne Boleyn, a vrut să o ia în căsătorie pentru a căpăta un moștenitor legitim. Pentru că divorțul civil nu exista, trebuie să ceară Papei anularea căsătoriei.

1929: este lansată prima animație Mickey Mouse cu sunet

„Copilul carnavalului” este prima animație cu sunet din seria Mickey Mouse, personajul creat de către regizorul și desenatorul american Walt Disney, a apărut pentru prima dată în 1928, în filmul mut „Plane Crazy”.

Deşi primul desen animat sonor este „Steamboat Willie”, lansat în noiembrie 1928, atunci Mickey Mouse nu rostea încă niciun cuvânt.

În 1929, Walt Disney îi va împrumuta propria voce lui Mickey Mouse pentru următorii 20 de ani. Ulterior, vocea lui Mickey a fost asigurată de Jimmy MacDonald, Wayne Allwine și Bret Iwan.

Pentru crearea lui Mickey Mouse, Walter Disney a primit un Oscar în anul 1932.

Până în prezent, Mickey Mouse a apărut în peste 120 de animaţii diferite şi este singurul personaj de desene animate care are o stea pe Bulevardul Celebrităţilor de la Hollywood.

Walt Disney, producător, desenator și regizor a câștigat 22 de premii Oscar.

1931: s-a născut Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Unite cu Roma

Lucian Mureșan s-a născut în comuna Firiza, azi cartier al municipiului Baia Mare, fiind al zecelea din cei 12 copii ai familiei.

Dorința sa de a deveni preot greco-catolic nu a putut fi realizată în condiții normale, din cauza faptului că în 1948 Biserica Română Unită a fost scoasă în afara legii. Așteptând să se ivească o posibilitate de a urma teologia, Lucian Mureșan s-a angajat și a lucrat în diverse servicii economice, după ce a urmat școala de ofițeri de aviație de la Turnișor, Sibiu.

Conducerea comunistă a armatei a aflat de apartenența lui Lucian Mureșan la Biserica Română Unită cu Roma și l-a considerat indezirabil; de aceea, l-a mutat de la aviație la un detașament de muncă, la șantierul Hidrocentralei de la Bicaz, iar în 1954 a fost lăsat la vatră.

În 19 decembrie 1964, după eliberarea din închisoare a episcopilor greco-catolici care au supraviețuit, a fost hirotonit preot în subsolul unei clădiri din Cluj, prin punerea mâinilor episcopului auxiliar Ioan Dragomir al Maramureșului.

După Revoluție și relegalizarea Bisericii Române Unite, la 3 martie 1990, papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramureș, fiind în ordinea cronologică al treilea episcop al acestei eparhii, după Alexandru Rusu (decedat în 1963 la Gherla) și Ioan Dragomir, care a fost doar episcop auxiliar de Maramureș.

1934: gangsterii americani Bonnie Parker și Clyde Barrow au fost împușcați de poliție în apropiere de Bienville Parish, Louisiana

Bonnie Elizabeth Parker şi Clyde Chestnut Barrow, cunoscuţi ca Bonnie şi Clyde au ajuns pe lista neagră a FBI-ului după ce au comis o serie de tâlhării şi crime. Printre cei ucişi s-au aflat şi poliţişti, lucru care a enervat autoriţăţiile şi le-a semnat sfârşitul.

Faimosul cuplu de proscrişi era renumit pentru jefuirea de bănci; au fost consideraţi inamici publici între anii 1931 şi 1934, în timpul Marii crize economice.

La 23 mai 1934 au murit, împuşcaţi de poliţişti, în apropiere de Bienville Parish (Louisiana), gangsterii americani Bonnie (Elizabeth) Parker şi Clyde (Chestnut) Barrow.

Existau informații că faimosul cuplu urma să ajungă la locuința părinților lui Henry Methvin, un alt om pe care l-au ajutat să evadeze din închisoare. Aceste informații se crede că au fost date poliției tocmai de Methvin. S-a creat astfel o ambuscadă de-a lungul drumului dintre Gibsland spre Sailes. Forțele de ordine l-au convins pe tatăl lui Henry, Ivy, să-și poziționeze camionul de-a lungul drumului, în speranța că bandiții vor opri.

Polițiștii au tras aproape 200 de gloanțe, care le-au fost fatale lui Bonnie și Clyde. Clyde a murit în urma primul val, dar Bonnie care se afla în maşina a fost auziţă ţipând în timp ce gloanţele se repezeau asupra ei.

Presa a condamnat felul de a acţiona al poliţiei, mai ales că tâlharii nu erau înarmaţi şi despre Bonnie nu se ştie cu exactitate dacă ar fi săvârşit vreo crimă.

Din maşina celor ucişi au fost sustrase obiectele lor persoanale, au fost tăiate şi bucăţele de haine sau suviţe de păr ale celor doi. Armele, un saxofon, maşina cu scaunele pătate de sânge şi cu urme de gloanţe au fost vândute pentru sume exorbitante de mii de dolari.

La înmormântarea cuplului celui mai renumit din America au venit mii de oameni. De atunci, poliţia este obligată să someze orice persoană înainte de a trage.

1942: s-a născut Gabriel Liiceanu, eseist și filosof român

Născut la Râmnicu Vâlcea, Gabriel Liiceanu este un filosof, interpret și scriitor român. Discipol al filosofului Constantin Noica, în perioada comunistă s-a făcut remarcat ca interpret al filozofului german Martin Heidegger. Din 1990 este directorul Editurii Humanitas, una dintre cele mai importante instituții culturale române, proiect formulat în anii Școlii de la Păltiniș.

După Revoluția din 1989 a participat la principalele dezbateri publice din spațiul cultural și politic românesc, dobândind statutul de intelectual public important, dar stârnind în același timp și critici acerbe. În 1995 a apărut filmul documentar Apocalipsa după Cioran, după un scenariu de Gabriel Liiceanu, conținând singurul interviu românesc filmat al filozofului Emil Cioran. După 2000, a realizat împreună cu Andrei Pleșu emisiuni culturale de televiziune. În prezent este membru al Societății Române de Fenomenologie. A fost membru al Grupului pentru Dialog Social.

1945: Heinrich Himmler, șeful SS, s-a sinucis cu cianură în timp ce se afla în custodia Aliaților

Atunci când a devenit evident că Hitler pierduse războiul, Himmler a încercat să se salveze. După debarcarea forțelor anglo-americane în Normandia, caută să obțină azil pentru sine și alte personalități ale regimului nazist.

După sinuciderea lui Hitler, Himmler s-a autoamăgit că va fi noul conducător german. Hitler însă îl preferă pe Donitz, care îl demite din toate functiile deținute pe Himmler, și îl consideră nesigur din punct de vedere politic.

În acel moment își dă seama că nu mai avea nicio șansă. Renunță la ochelari și își schimbă numele în Heinrich Hitzinger. Încearcă să fugă din Germania, dar este prins și capturat de forțele britanice. În inchisoare este recunosut și cere să vorbească cu Montgomery.

Cererea îi este refuzată. Atunci când o echipă de la serviciul de informații britanic vine să-l interogheze, sparge o capsulă de cianură ascunsă într-o plombă și moarte instant. Cadavrul este dus în Luneburg Heath și ingropat într-un loc nemarcat din pădure.

1951: s-a născut Anatoli Karpov, mare maestru internațional rus de șah

Este un mare maestru internațional rus de șah și fost campion mondial (1975-1985, 1993-1999), decorat cu Ordinul Lenin în 1981.

În 1985, Anatoli Karpov a fost învins de Gari Kasparov, care a devenit astfel noul campion mondial la șah al timpului (1985-1993).

1956: s-a născut Daniela Condurache, cântăreață română de muzică populară

Solistă de valoare a nordului Moldovei, Daniela Condurache a debutat la TV în anul 1975, iar ulterior a cântat alături de Orchestra Populară "Rapsozii Botoșanilor" încă din anii '80.

De a lungul carierei artistice a mai colaborat și cu alte ansambluri și orchestre renumite, precum, Ansamblul "Ciprian Porumbescu" din Suceava, Ansamblul "Ciocârlia" al Ministerului Administrației și Internelor, Orchestra Națională "Lăutarii" din Chișinău.

De-a lungul anilor a cucerit publicul din România cu glasul său, la care se adaugă, negreșit, românii din diaspora, pe care solista i-a bucurat de nenumărate ori cu muzica sa născută pe meleagurile Moldovei. De peste 30 de ani are frecvente apariții la emisiunile folclorice ale TVR.

1971: a fost inaugurat Hotelul Intercontinental din București

Hotelul a fost finalizat după 3 ani de la începerea construcției. Clădirea a fost construită între anii 1968 - 1970 și este una dintre cele mai înalte clădiri din oraș și din România. Pentru mult timp (până în 1989, când a apărut „Casa Poporului” - azi, Palatul Parlamentului) a fost cea de-a doua cea mai înaltă clădire din București, după Casa Scânteii.

Grand Hotel Bucharest are 257 de camere și apartamente și este singurul din București cu o sală de conferințe și un centru de sănătate cu piscină aflate la peste 70 de metri înălțime. Apartamentul Imperial este singurul în București dotat cu saună și pian.

În 2007, hotelul a trecut de la un contract de tip franciză la un contract de management cu lanțul Intercontinental Hotels Group. În 2021 a devenit Grand Hotel Bucharest, în urma încheierii contractului de management cu Intercontinental Hotels Group.

2017: a murit actorul britanic Roger Moore

Actorul Roger Moore, interpretul elegant şi agreabil al unor celebri super-eroi din filme - precum Simon Templar, zis "Sfântul", şi James Bond, zis "Agentul 007'' - a adus cu el nu numai eleganţă, ci şi umor, faimoasa lui ridicare din sprâncene devenind marcă înregistrată.

Moore a început să lucreze în televiziune în anii '50, în show-urile ''Ivanhoe'' (1958-1959) şi ''The Alaskans'' (1959-1960). În 1962, a dat lovitura datorită rolului din ''Sfântul'', potrivit site-ului imdb.com. Serialul l-a transformat într-un superstar mondial, dar nu a reuşit să câştige simpatia americanilor. Dorind să schimbe acest lucru, a decis să apară, alături de Tony Curtis, în ''The Persuaders!'' (1971). Cu toate că în Europa a fost extrem de popular, filmul s-a dovedit a fi un eşec în SUA şi a fost anulat. Cu puţin înainte de a face acest serial, Moore a jucat în lung metrajul ''The Man Who Haunted Himself'' (1970), potrivit volumului ''Dicţionar de cinema'', Editura Univers Enciclopedic (1997).

I s-a oferit apoi rolul lui James Bond şi, odată ce publicul s-a obişnuit cu diferenţele de stil dintre el şi Sean Connery, a fost filmată o întreagă serie. ''Live and Let Die'' (1973), primul său film în care a jucat rolul James Bond, a avut mai mult succes decât ''Diamonds Are Forever'' (1971), ultimul film în care eroul era interpretat de Connery.

Artistul a murit la 23 mai 2017, în Elveţia.