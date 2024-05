Survivor All Stars, 22 mai. Câștigător surpriză al Colanului de Imunitate: „Ne batem mai ceva ca barbarii”

Traseul extrem de dificil, presărat cu numeroase obstacole, i-a solicitat din plin pe cei șase concurenți rămași în marea luptă Survivor All Stars, care și-au dat și ultimul strop de vlagă, în lupta pentru câștigarea Colanului de Imunitate.

Iancu Sterp a dat tot ce a avut mai bun și a câștigat bătălia de astăzi, cea pentru Colanul de Imunitate, însă cu greu a făcut față oboselii. Îi felicită pe ceilalți colegi de trib și spune, cu sinceritate, că fiecare dintre ei își merită locul în competiție.

„L-am mai avut doar când se dădeau bătălii pentru Imunitate Personală, dar acum este cu totul altceva. Acum, ca să câștigi Colanul, exact cum spunea și Andrei, este cel mai muncit, iar cine îl are îl merită. Îi felicit pe toți băieții și îmi pare bine că am rămas cei mai buni dintre cei mai buni. Ne batem mai ceva ca barbarii pentru că eu, personal, mă consider rezistent fizic”, a declarat Iancu Sterp, conform protv.ro.

Apoi, Iancu Sterp și Zannidache au avut o discuție între patru ochi. Iancu Sterp, purtătorul de Colan, este nevoit să ia o decizie majoră în următoarea perioadă, iar Zanni știe cel mai bine acest lucru fiindcă vrea, într-un fel sau altul, să își asigure locul în Los Bandidos.

Zanni: „Ori îți este rușine de mine, ori de Sorin. Altceva nu este...”

Iancu: „Nu îmi este rușine, vorba este că pun pe primul loc cuvântul pe care l-am avut toți”

„M-ai votat prima dată, ai spus că ți-a fost rușine pentru că sunt cel mai bun. Faptele cântăresc, că de vorbe ne pare rău tuturor”, a spus Zanni.