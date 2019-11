Autorul atacului sângeros de la Cinema City a fost eliberat din arest. Avocatul victimelor solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor

Juristul spitalului de psihiatrie din Jebel a stat 30 de zile în arest preventiv, după ce a înjunghiat doi tineri, în timpul filmului „Pisica verde”, care rula la Cinema City-ul din mall-ul Shopping City Timişoara.

Tribunalul a decis înlocuirea măsurii arestului cu o măsură mai uşoara, respectiv arestul domicilar, fapt ce conduce la o mare nemulţumire a victimelor şi a familiilor lor.

Agresorul nu mai este cercetat pentru tentativă de omor, ci pentru lovire şi alte violenţe, strict raportat la numărul de îngrijiri medicale a victimelor.

Avocatul victimelor solicită ca dosarul să fie preluat de parchetele superioare (Parchetul de pe lângă Tribunal).

“Nu este normal ce se întâmplă, în condiţiile în care oamenii aceştia au tot sperat că agresorul va fi cercetat pentru tentativă de omor (pe lângă portul şi folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice) şi nu pentru lovire şi alte violente. În mod cert dacă s-ar fi schimbat încadrarea în tentativă de omor era mult mai greu să i se modifice măsura preventivă a arestului de către instanţe, însă deşi toţi martorii oculari au precizat că i-a amenintat pe cei doi tineri cu moartea chiar înainte de a scoate cuţitul, precum şi faptul că zonele vizate de loviturile de cuţit aplicate erau vitale, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara îl cercetează în continuare pentru loviri şi alte violente, strict raportat la numărul de zile de îngrijiri medicale, făcând abstracţie de intenţia clară (declarată în timpul desfăşurării evenimentelor) de a-i ucide”, a spus Cristian Popa, avocatul victimelor.

“Faptul că băieţii şi-au folosit membrele pentru a se apara şi au leziuni în zone mai puţin periculoase pentru viaţa lor nu înseamnă că agresorul nu a avut intenţia de a ucide, mai ales că asta le-a tot spus că va face chiar înainte de atac! Am formulat, în numele persoanelor vătămate, imediat ce am văzut declaraţiile martorilor, o cerere de schimbare a încadrării juridice din loviri şi alte violente în tentativa de omor, însă din păcate a rămas nesoluţionată până în prezent, iar intre timp s-a mai dat şi soluţia aceasta, care face ca agresorul să ajungă liniştit acasă”, a mai spus Cristian Popa.



Se solicită schimbarea încadrării juridice



Avocatul va solicita, astăzi, ca dosarul să fie preluat de parchetele superioare, pentru că tentativa de omor este de competenţa Parchetului de pe lângă Tribunal.

“Vom solicita din nou schimbarea încadrărilor juridice a faptelor la procurorii ierarhici superiori. Nu este normal ca o persoană care săvârşeste fapte de gravitatea celor comise de acest agresor să fie cercetat pentru infracţiunea de loviri şi alte violente, la fel cum ar fi fost cercetat şi în situaţia – ipotetică - în care ar fi aplicat o simplă lovitura de palma peste faţa victimei!”, a mai declarat avocatul Cristian Popa.



"Avea un cuţit gen briceag, avea şi husă la el"

Vă reamintim, în seara de 21 octombrie, la Cinema City de la mall-ul Shopping City Timişoara, în timpul filmului românesc “Pisica verde”, jurstul de la spitalul din Jebel a atacat cu un briceag doi tineri. Unul dintre ei, actorul Raul Andrici, este chiar protagonist în film.

„În spatele nostru erau doi tipi. Unul dintre ei vorbea tot filmul. Dar vorbea prosteşte, spunea tot felul de lucruri vulgare. Filmul are 80 de minute, iar pe la minutul 60 n-am mai rezistat şi l-am rugat să facă linişte, că mai e un pic din film. Atunci a venit la mine, m-a împins, dar lucrurile păreau să se liniştească. S-a întors la locul lui. Însă după două-trei minute a venit din nou şi a încercat, din spate, să îmi bage cuţitul în gât. Atunci am băgat mâna şi am fost tăiat. Am căzut pe jos, atunci a fost înjughiat şi vărul meu. Până la urmă l-am imobilizat pe individ. Aş fi putut să dau în el, dar am preferat să fug din sală. A ieşit şi el după noi. Părea foarte calm, şi-a şters frumos cuţitul, şi-a pus şapca în cap şi a plecat spre ieşirea din mall... Avea un cuţit gen briceag, avea şi husă la el. Părea tare mândru de el”, a povestit Raul Andrici (foto), care a fost operat la Spitalul Judeţean din Timişoara.