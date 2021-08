Arheologii români şi maghiari au reînceput săpăturile la mănăstirea cisterciană de la Igriş: Nu ne-am aşteptat să mai găsim sarcofagul regelui FOTO

„Nu ne-am aşteptat să mai găsim sarcofagul”

O descoperire semnificativă datează de acum trei ani când arheologii sunt convinşi că au găsit locul în care a fost înmormântat regele Andrei al II-lea – care a domnit în perioada 1205-1235, şi a soţia acestuia, Yolanda de Courtnay - decedată în 1233, despre a căror înhumare în incinta mănăstirii se ştie din sursele documentare. Cercetarea continuă şi aici ne spune Daniela Tănase.

„Încă din 2019 am găsit o structură construită în apropierea altarelor, la primul şir de coloane. O construcţie de formă dreptunhiulară, din cărămidă. Am presupus că este locul de înmormântare a regelui Andrei al II-lea. Nu ne-am aşteptat să mai găsim sarcofagul, biserica şi mănăstirea au suferit distrugeri importante încă din perioada medievală. Dar presupunem că acea construcţie nu poate să fie decât cripta unde a fost înmormântat regele. La coloana paralelă am găsit o altă structură, la fel, presupunem că este locul de înmormântare a reginei. Au fost înmormântaţi la primele coloane din faţa altarului. Aşadar, am găsit locul de înmormântare. Oase nu am găsit, nu avem şase să mai găsim”, a mai spus Daniela Tănase.