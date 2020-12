Arabii din Timişoara reacţionează după ce oraşul a fost împânzit de migranţi: Statul român trebuie să le asigure cazare şi masă

Comunitatea arabă din Timişoara este nemulţumită de situaţia migranţilor ilegali care au împânzit oraşul. Aceştia cer autorităţilor să pună la dispoziţie oamenilor locuri de cazare, pentru că în acest moment refugiaţii se aciuesc în clădiri abandonate şi dărăpănate.

“Problema refugiaţilor este o problemă cronică pentru Timişoara. Autorităţile încearcă să facă faţă fluxului de refugiaţi care vin, dar nu e suficient. Statul român trebuie să le asigure cazare şi masă, aşa spune statutul de refugiat. Înţelegem foarte bine că posibilităţile autoritoţilor române sunt mai limitate. Problema principală este cazarea. De asta ne adresăm şi noi autorităţilor, să rezolve acest fenomen care a apărut pe străzile din Timişoara, în special în zona Gării de Nord. Este o imagine foarte proastă care nu face cinste unui oraş european, civilizat şi devoltat cum este Timişoara”, a declarat Ziad el Massalmeh, reprezentant al comunităţii arabe din Timşoara.

Mai mult, zilele trece au existat mai multe conflicte stradale în care au fost implicaţi migranţi.

“Acum două zile s-a întâmplat ca nişte oameni să atace refugiaţi cu câini şi bastoane cu şocuri electrice. E inadmisibil aşa ceva. Au fost jefuiţi de telefoane şi bani şi lucruri persoanale. Cerem autorităţilor să ia măsuri de protecţie pentru refugiaţi. De asta e important să le ofere cazare, să nu rămână pe străzi. Noi sunem dispuşi să discutăm cu cei de la Primărie, vrem să ajutăm şi noi cu ce putem. Aşteptăm o discuţie cu noul primar”, a mai spus Ziad el Massalmeh.



Poliţia de Frontieră a evacuat o casă ocupată ilegal de migranţi Foto Pressalert.ro

Imamul musulmanilor din Timişoara a iniţiat o campanie de strângere de ajutoare, refugiaţii primesc săptămânal mâncare şi haine.

“Din prima zi în care am primit mesaje de la primărie şi prefectură că există un număr mare de refugiaţi care au ajuns la Timişoara ne-am organizat şi noi. Am început să adunăm cât de se poate mâncare, conserve, lipie, fasole, ce trebuie urgent. Un prieten care are restaurant ne ajută cu gătitul. Am făcut mâncare pentru peste 200 de persoane. Am adunat haine pentru cei cazaţi la căminul liceului CFR, dar şi la centrul de pe strada Armonia. Noi vom sprijini tot timpul cu ce putem. Trăim de mult în Timişoara şi dorim să fie linişte şi pace. E obligaţia noastră, religia ne obligă să ajutăm şi să sprijinim nevoiaşii, indiferent de religia lor”, a declarat Alim Sawfan, imamul de la moscheea din Timişoara.