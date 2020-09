Şoferul care susţine că nu a pus gura pe alcool, dar etilotestul poliţiei a arătat 2,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Trebuie să îmi demonstrez nevinovăţia“

Poliţiştii rutieri au desfăşurat, sâmbătă seara, o acţiune de amploare pe raza judeţului Timiş. Acţiunea a fost una pe alcool şi au fost verificaţi sute de şoferi. La o testare aleatorie, pe raza localităţii Bobda (comuna Cenei) a fost oprit un conducător auto, care se îndrepta spre Timişoara, împreună cu familia. Marian Chiş, care se afla la volan, a fost testat cu etilotestul.



Rezultatul comunicat de poliţişti a fost unul şocant pentru el: 2,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform acestei valori, omul era aproape de comă alcoolică. Marian Chiş susţine însă nu a pus însă gura pe alcool. Omul a cerut repetarea testului, însă poliţiştii au refuzat!

“Am fost şocat de rezultatul ieşit la etilotest. Era o valoare extrem de mare, în condiţiile în care eu nu beau alcool deloc. Este o valoare care este aproape de comă alcoolică. Am o formă uşoară de diabet şi cam cu jumătate de oră înainte de urca la volan am luat nişte medicamente. Dar nu cred că aceste medicamente au influenţat rezultatul etilotestului. Nu se specificiă în prospect că nu este indicat să conduci. Sunt sigur că a fost o eroare. Am cerut repetarea probei, dar poliţiştii au spus că nu se poate, pentru că procedura interzice acest lucru. Mi-au şi explicat de ce. S-ar putea crede că a intervinit o negociere, iar la al doilea test să sufle altcineva. Mă rog, băieţii s-au comportat bine, nu am ce să le reproşez”, a declarat Marian Chiş.



„Sunt pus în situaţia să îmi demonstrez nevinovăţia“





Şoferul aflat în “comă alcoolică” (conform etilotestului) a fost urcat în maşina poliţiei şi condus la Spitalul Municipal din Timişoara, pentru recoltarea probelor de sânge. Acum, va trebui să umble pe cheltuiala sa să îşi demonstreze nevinovăţia.

“Problema este că mi s-a reţinut şi permisul, deşi nu am primit nicio amendă. Probele de sânge vor arăta că nu am consumat alcool şi cel mai probabil etilotestul era defect. Mă întreb cine poate îndrepta eroare asta? Timpul pe care l-am pierdut şi îl voi mai pierde până îmi recuperez permisul. Sunt pus în situaţia să îmi demonstrez nevinovăţia. Am înţeles că poate dura de la o săptămână până la o lună de zile. În plus de asta, vor fi şi nişte costuri pentru mine. Pentru urgentarea rezultatului de sânge trebuie să plătesc în jur de 200 de lei. Luni trebuie să mă duc la lucru. Cu ce mă voi duce, pentru că sunt dependent de maşină. Nu mi se pare normal ca eu să am de suferit”, a mai declarat Marian Chiş.







Am solicitat un punct de vedere de la IPJ Timiş, care nu putut decât să transmită cele constatate de poliţiştii de la faţa locului.



„În data de 5 septembrie, ora 20.24, lucrărtorii din cadrul Serviciului Rutier cu oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe raza localităţii Bobda, comuna Cenei. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că bărbatul avea o alcoolemie de 2,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de <conducere sub influenţa băuturilor alcoolice>”, a transmis IPJ Timiş.



Şi poliţiştii aşteaptă acum rezultatul de la Institutul de Medicină Legală, pentru a vedea ce e de făcut pe mai departe.