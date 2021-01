Şef din Poliţie, forţat să îşi dea demisia pentru că a insultat un subaltern pe WhatsApp: „Atitudine de interlop“

O discuţie de pe grupul intern de WhatsApp al poliţiştilor de la Secţia 4 din Timişoara care a fost făcută publică a dus la demisia şefului Secţiei, comisarul-şef Alin Ilie Popa. Captura discuţiilor a fost realizată de Sindicatul Europol, iar din mesaje reiese că şeful secţiei l-a certat pe un poliţist, agentul Beniamin Ioja, care ar fi trebuit să verifice maşinile la ieşirea dintr-o comună aflată în carantină, dar stătea în maşină cu colegul jandarm, fără mască şi butonând telefoanele.

„O singură dată dacă vă mai văd în maşină pe amândoi, o să primeşti <Satisfăcător>. Trei ani de zile uiţi de majorarea salarială pentru specialist de clasă întrucât ai nevoie de <Bine> sau <Foarte bine> trei ani la rând. Plus că agent te scot la pensie. Şi ca să nu existe discuţii că am ultragiat un poliţist, îţi iei într-o zi treningul pe tine, mergem la IPJ la sala de sport şi, aşa slab, bătrân şi cu toate problemele de sănătate pe care le am, facem un meci demonstrativ şi-ţi promit că dacă nu îţi revii şi mai furi curent cât lucrezi la S4, te bat de vorbeşti singur pe stradă“, a fost mesajul transmis de şeful secţiei pe grupul intern.

Într-un alt mesaj, şeful Secţiei 4 îi spune unui poliţist: „Ioja, porneşte dracului rampele luminoase că te încing cu bătaia la 14.00 când ajungi la secţie. Chiar eşti bătut în cap? După lăsarea întunericului serviciul se execută cu rampele luminoase pornite, atât în filtre, cât şi pe 112”.





Sindicaliştii sunt „consternaţi“

„Ameninţările, hărţuirile şi chiar violenţa sunt nelipsite din comportamentul şi limbajul acestui individ abject, pe numele său Popa Ilie Alin, comisar de poliţie, care este şeful Secţiei 4 Poliţie din Timişoara”, au scris sindicaliştii de la Europol, pe Facebook.



Sindicaliştii s-au declarat „consternaţi” de mesajele de pe grupul intern de comunicare, întrebându-se „cu groază, în ce mod li se adresează oare în particular poliţiştilor, dacă pe un grup are un asemenea tupeu de golan”.

„Un asemenea limbaj trivial şi această atitudine de interlop nu au ce căuta în Poliţia Română. Iar superiorii care l-au tolerat pe acest individ ar trebui să plece la pachet cu el. Am sesizat de mai multe ori conducerea IGPR cu privire la abuzurile care se comit în IPJ Timiş, iar lipsa de reacţie şi implicit lipsa unor sancţiuni au încurajat şefii să-şi conducă oamenii prin teroare şi dispreţ!”, a mai transmis Europol.

Sâmbătă, IPJ Timiş a anunţat că şeful Secţiei 4, a demisionat din funcţia de conducere, rămânând pe funcţia de execuţie. „Ofiţerul de poliţie şi-a dat demisia din funcţia de şef al Sectiei de Poliţie, continuându-şi activitatea pe o funcţie de execuţie din cadrul I.P.J Timiş. Totodată Inspectorul Şef a dispus efectuarea de verificări prin intermediul Biroului Control Intern în vederea analizării situaţiei de fapt. In funcţie de rezultatul verificărilor, vor fi dispuse masuri în consecinţă”, a transmis IPJ Timiş.

Versiunea lui Alin Popa

Comisarul-şef Alin Popa, care a absolvit Academia de Poliţie în 2003, a lucrat la Investigaţii Criminale timp de 13 ani. Ulterior a devenit şef al Secţiei Rurale 2 şi şef al Secţiei Rurale 1. În 2017, Popa a fost ajuns şef al Secţiei 4 din Timişoara.

Comisarul-şef susţine că în cadrul Secţiei 4 lucrează 52 de persoane. Popa a declarat pentru „Adevărul” că şi-a sacrificat sănătatea şi viaţa personală din pasiune pentru munca de Poliţie, iar pe colegii săi i-a perceput ca pe copiii săi. Şeful Secţiei 4 a declarat că filosofia sa a fost următoarea: „Pentru orice faceţi greşit, e vina mea. Dacă faceţi bine, e meritul vostru”.

Alin Popa a mai declarat că unui număr de patru colegi care au avut rezultate deosebite le-a oferit câte 500 de lei primă din banii personali. „Mai glumesc cu ei, ne mai tachinăm, mă mai duc pe la ei prin birouri. Le spun că dacă nu avem rezultate, sâmbătă ieşim în curte, începând cu mine, facem genuflexiuni, flotări. Asta e viaţa. La muncă. E genul meu de a mobiliza oamenii. Eu ţin la ei, ei ţin la mine. . Meseria de poliţist nu se face opt ore pe zi. Meseria de poliţist se face 24 de ore din 24”, a declarat el.

Comisarul-şef a mai declarat că, de un an şi ceva, la Secţia 4 a fost transferat agentul Beniamin Ioja, care a creat probleme încă de la început. Spre exemplu, le-a spus celor de la Resurse Umane că se numeşte Andrei în loc de Beniamin. După ce au fost întocmite actele s-a constat că e o problemă, iar poliţistul le-a spus că, deşi îl cheamă Beniamin, lui îi place să i se spună Andrei.



Şeful Secţiei 4 a mai spus că nici atunci când au fost sesizări că poliţistul îşi „vânează” rudele cu care este în conflict nu l-a cercetat disciplinar, tocmai pentru că nu a vrut să îi facă rău. „Singurul lucru pe care mi-l reproşez e că nu l-am băgat în cercetare disciplinară. Nu l-am introdus într-o cercetare disciplinară pentru că nu am vrut să îi fac rău. Vorbesc apăsat ca să înţelegem că suntem în slujba cetăţeanului. L-am apostrofat părinteşte şi s-a întors împotriva mea”, a spus comisarul-şef Alin Popa.

În privinţa scandalului declanşat după ce „s-a luat” de Beniamin Ioja pe grupul de WhatsApp, Alin Popa a declarat că nici nu s-a pus problema să îl bată pe subalternul său, totul fiind spus în spirit colegial. Mai mult decât atât, şeful Secţiei 4 susţine că le-a dat sfaturi colegilor săi inclusiv despre cum să se îmbrace când trebuie să stea în filtre ca să nu le fie frig.

Întrebat de ce a demisionat atât de repede, Alin Popa a declarat că „nu vorbim de o demisie”. „Probabil se va declanşa o procedură prealabilă. Nu mi s-a cerut demisia, dar mi s-a spus să găsim o soluţie”, a mai declarat Alin Popa.

După scandalul de la Secţia 4, zeci de poliţişti au semnat o scrisoare de susţinere a lui Popa, iar surse din cadrul Secţiei 4 susţin că luni, 18 ianuarie, în pauza de masă, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 vor organiza o acţiune de susţinere a lui Alin Popa.

