Viral pe internet. Bunicuţa de 94 de ani care traversează ca un cascador râul Mureş VIDEO

Imaginile cu bătrânica în timp ce traversează râul Mureş au fost surprinse la Târgu-Mureş şi au devenit în scurt timp virale. Au fost publicate pe Facebook, iar autorul postării atrage atenţia că nonagenara nu are altă mod de a traversa râul pentru a ajunge acasă, după ce îşi face cumpărăturile la o piaţă din oraş.

Asta pentru că în mai bine de 30 de ani de la Revoluţie, niciunul dintre primarii care au condus Târgu-Mureş nu au considerat necesar aşa ceva. În lipsa unui pod sau măcar a unei bărci, bunicuţa de 94 de ani îşi pune în pericol viaţa ori de câte ori trebuie să părăsească insula pentru a se aproviziona.

„Parte a programului ,,Digitalizare si Smart City", sau a programului ,,Noul pod peste râul Mures"- by Soos Zoltan?

Posibil, ca bunicuţa temerară din filmuletul de mai jos, in drumul său de la piaţă spre casă, să fie delegată să intocmeasca studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Noul pod peste râul Mures".

Lăsând gluma la o parte, această temerară bunicuţă in vărstă de 94 de ani, în încercarea de a ajunge acasa de la cumpărături, din piata 7 Noiembrie, pe drumul din spatele complexului Weekend, traverseaza raul Mures in singurul mod posibil, frizand absurdul. Nu am reusit sa filmez si partea in care se chinuia sa urce pe instalatie vaitându-se, pentru ca m-am simtit obligat sa o ajut. Sper ca a ajuns cu bine.

Dom' Zoli, fiind vecin cu bunicuţa, si ambii devreme trecatori ai raului Mures, experimentati si dumneavoastra metoda asta de transport, poate va inspira in masurile de optimizare ale programului de eficienta in transport si constructie de poduri. Ce ziceti, va bagati? Serios, testati instalatia! Poate vă inspiră si faceti ceva la scara mare...ceva mare si pe sus, nu stiu...vedeti dumneavoastra. Da' sa fie mai mare decat gondola aia mica spre Platou!

Salutari de la bunicuta!

Calatoria bătrânicii temerare nu este o iluzie, Bătrânica 94 nu este o naluca, ea ne obliga sa ne deschidem ochii si sa spunem tare si răspicat, ii obliga chiar si pe cei care inca il considera baiat de treaba pe Zoli si nu cer socoteala pentru un PET aruncat pe jos. Bătrânica 94 e un fenomen, Batrănica 94 e cool si isi vede de propriul drum. Trăiască Batranica 94!”, a scris autorul postării.





