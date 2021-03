Medicul şef al Spitalului de Medicină Hiperbară Mureş îi solicită ministrului Sănătăţii alocarea celor patru barocamere mobile deţinute de DSU

”Dl Ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, anul trecut am avut discuţii cu echipa ministerială de atunci în vederea lărgirii capacităţilor de tratament hiperbar pentru a o putea aplica în COVID. Discuţiile din păcate nu s au materializat. Între timp, rezultatele aplicării HBOT în COVID au putut fi văzute pe sute de pacienţi. La ora actuală, în Spitalul de Medicină Hiperbară din Mureş am atins capacitatea maximă, mai mult, suntem blocaţi pe toată luna în curs şi o parte din luna următoare cu liste de aşteptare, în condiţiile în care terapia hiperbară, pentru a fi eficientă, trebuie aplicată rapid. Şi asta în condiţiile în care aplicăm HBOT toată noaptea. Mulţi sînt pacienţi în vîrstă, care prind loc la terapie la ora 2 noaptea”, scrie medicul pe Facebook.

El invocă faptul că DSU are 4 barocamere mobile care ar putea fi folosite în acest sens şi solicită alocarea lor, precizând că Spitalul de Mediciă Hiperbară Mureş are capacitatea de a le pune în funcţiune.

”Anul trecut, ne-am exprimat faţă de ministrul de atunci disponibilitatea de a pune în funcţiune pe terenul spitalului cele 4 barocamere ale ISU, care ar tripla capacitatea noastră de tratament. Din păcate, nici această idee nu a fost preluată. Cu noul mandat al dvs şi ţinînd cont de necesitatea reală şi majoră legat de acest nou val, dar şi de faptul că barocamerele statului român nu sunt folosite, noi în continuare vă anunţăm că avem capacitatea să le punem în funcţiune pe terenul spitalului, omologat de ministerul dvs, în orice formă de colaborare o puteţi gîndi dvs, pentru a putea veni în ajutorul a cît mai mulţi pacienţi!”,conchide Bogdan Cristian Ion.

"Aplicarea oxigenului în cazul terapiei hiperbare se face sub presiune, dar nu sub presiunea oxigenului, ci într-o cameră presurizată, este o terapie care se desfăşoară într-o barocameră. E un fel de submarin, numai că nu ne băgăm noi cu submarinul sub apă, ci acest submarin îl presurizăm la presiuni mari, vorbim de presiuni mari, în covid funcţionează presiunile mari, de 20 de metri, nu foarte simplu de atins. Ca şi într-o secţie de ATI, numai că, în loc să fie într-o secţie de ATI, oxigenul se administrează sub o presiune foarte mare, care măreşte foarte mult difuzabilitatea moleculei de oxigen şi penetrabilitatea lui. Oxigeno terapia hiperbară este o soluţie mult performantă peste ventilaţia mecanică sau peste ventilaţia non invazivă, de a penetra această membrană fără a traumatiza plămânul, ea se face sub presiune, dar plămânul nu e sub presiune", a explicat pentru News.ro medicul Bogdan Ion.

Referitor la utilizarea barocamerelor pentru pacienşii cu COVID, şeful DSU Raed Arafat afirma atunci că depinde de indicaţiile medicale.

"Depinde de indicaţiile medicale clare şi pentru categorii de pacienţi cu COVID, aici nu mai pot să vin eu cu o expertiză, aici trebuie să vedem ce spune ştiinţa pe plan internaţional, ce spun colegii din Statele Unite, din alte ţări, şi o să cerem mai multe date colegilor noştri care se ocupă de pacienţii critici, să vedem ce spun şi dacă există într-adevăr un beneficiu de lungă durată, e clar că un beneficiu de scurtă durată poate să existe"", spunea dr. Arafat.

