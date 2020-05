VIDEO Indicator de atenţionare cu privire la prezenţa animalelor sălbatice mutat după ce o căprioară a sărit în faţa unei maşini. Şoferul a fost rănit

Pe lângă şoferul autotractorului care a fost rănit în accident, şi alţi conducători autor s-au strâns şi au început să filmeze. A existat chiar un conflict cu un responsabil de la Drumurile Naţionale, care i-a acuzat pe cei care filmau că nu au voie şi comit chiar o infracţiune, după care a început să-i filmeze şi el.

„Am încercat din instinct să ocolesc o căprioară. Am ieşit de pe partea carosabilă, în partea stângă. Am câteva leziuni la cap, mi-au fost puse copci. Mai am răni la mâna dreaptă şi la picior.

Accidentul a avut loc în jurul orei 6 dimineaţa. M-am întors de la spital la locul accidentului după câteva ore şi erau acolo cei de la Drumurile Naţionale, care lucrau la mutarea indicatoarelor“, ne-a spus şoferul rănit în accident.

„Era pus foarte departe de zona periculoasă. “

Victima accidentului susţine că indicatorul era departe de zona periculoasă şi a fost mutat, după producerea accidentului: „Indicatorul era pus, dar într-o zonă inutilă faţă de evenientul pus. Era pus foarte departe de zona periculoasă. Atunci când am ieşit din spital şi am ajuns acolo, am observat că au venit şi au început să mute la indicatoare.

Nu ştiu dacă neapărat să scape de daunele în instanţă, dar probabil vor să se disculpe cineva de faptul că indicatoarele nu au fost amplasate în mod corespunzător şi modul în care acţionează“.

Reprezentanţii Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu nu au putut să ne ofere până acum un punct de vedere cu privire la acest incident.