Un nou impozit încasat de primăriile şi de judeţele unde se desfăşoară activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale

Este vorba de redevenţa minieră obţinută din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase. Legea a fost adoptată în toamna anului 2020, dar nu a fost pusă în aplicare până în prezent din cauza lipsei unei hotărâri de gubern în acest sens.





80% din redevenţă ar urma să ajungă în bugetul localităţii pe teritoriul căreia se desfăşoară această activitate şi la bugetul Consiliului judeţean.





Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a spus că există asigurări că hotărârea de guvern pentru ca redevenţa să fie direcţionată către bugetele locale va fi emisă până la sfârşitul acestei ierni:

„Cele două categorii de impozite pe care le încasează Unităţile Administrativ Teritoriale sunt impozitul pe venit al salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în aria teritorial şi impozitul pe terenuri şi construcţiile unde îşi desfăşoară activitatea. Avem promisiunea că anul acesta va fi adoptată o hotărâre de guvern prin care o parte din redevenţa minieră, care în prezent se duce 100% către bugetul de stat, să meargă în proporţie de 40 % către unităţile administrativ teritoriale şi 40 la sută către judeţul Gorj. Colegii din Guvern au promis că până pe data de 1 februarie această hotărâre de guvern de punere în aplicare a Codului Fiscal să fie emisă, astfel încât să beneficiem de această redevenţă minieră“.



17 milioane de lei ar fi revenit anul trecut localităţilor şi judeţului Gorj

Aproximativ 20 de localităţi din judeţul Gorj pe raza cărora se desfăşoară activităţi miiniere ar urma să beneficieze de acest impozit.

Cosmin Popescu a menţionat că localităţile judeţului Gorj şi Consiliul Judeţean ar fi trebuit să încaseze anul trecut o sumă de 17 milioane de lei: „Anul trecut, am pierdut la bugetul local o sumă de 17 milioane de lei, partea de redevenţă minieră. Redevenţa nu se plăteşte doar pe zona minieră, ci pentru tot ceea ce înseamnă resurse, cum ar fi agregate minerale şi multe altele. Ministrul Cseke a promis la întâlnirea pe care a avut-o în luna august a anului trecut cu primarii din judeţul Gorj că va fi emisă această hotărâre, dar am înţeles că a fost blocată la Ministerul Agriculturii timp de 3-4 luni, pentru că cei de la ADS, care intră sub incidenţa acestei legi nu au vrut să semneze pentru că voiau ca toate taxele să meargă către bugetul ADS“, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

