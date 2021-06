Stâna Ştefanu de pe Transalpina s-a redeschis. Ce produse tradiţionale a pregătit familia de ciobani

La deschidere au fost prezenţi sute de turişti şi invitaţi, pentru că, pe lângă preparatele tradiţionale, au avut parte şi de un concert de muzică populară.

Circulaţia pe cel mai înalt drum din ţară a fost redeschisă la jumătatea săptămânii trecute.

„Odată cu deschiderea circulaţiei pe Transalpina şi a sezonului, am reuşit să deschidem stâna, după ce a ars până la temelii. Am refăcut-o de dragul turiştilor care trec prin zonă. Am vrut să-i primim mai frumos ca altădată şi am reuşit să facem un punct gastronomic, cu mâncare tradiţională“, a spus băciţa Mărioara Babu, proprietara stânei.

Tocana de oaie, produs tradiţional

Foto: facebook.com/turistprinro/

Cei care calcă pragul Stânii Ştefanu au la dispoziţie o serie de preparate tradiţionale.

„Avem pentru vizitatori tocană de oaie, bulzul cu carne de porc şi vită, toate preparate aici în jurul stânei, mămăligă, brânza, smântâna, balmoş şi multe alte. Toate acestea sunt preparate aici, la stână, şi sunt produse montane”, a mai spus băciţa.

Stâna a primit din partea Ministerului Agriculturii certificarea de produs tradiţional pentru mai multe preparate, printre care tocana de oaie.

Foto: facebook.com/turistprinro/

„Ambasador al zonei montane“

La deschiderea stânei a fost prezent şi Aurel Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii: „Avem un exemplu de promovare a produsului montan şi a produsului tradiţional românesc. Este vorba de istoria noastră, de gastronomie şi de ceea ce trebuie să păstrăm şi să transmitem generaţiilor viitoare“.

Mărioara Babu a primit o diplomă onorifică de „Ambasador al zonei montane“ din partea Ministerului Turismului.

