S-a semnat contractul pentru achiziţionarea aparaturii laboratorului în care se vor face testele de COVID-19. Va funcţiona peste patru săptămâni

Anunţul a fost făcut de către medicul Bogdan Niculescu, şeful Secţiei Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu: „Am trecut în etapa următoare a proiectului nostru, şi anume am semnat contractul cu furnizorul şi am plătit avansul pentru linia PCR. Aşa cum am spus şi în prima postare, sperăm ca în patru săptămâni să reuşim să devină funcţional. Le mulţumesc zecilor de prieteni care prin donaţiile lor fac posibil realizarea acestui proiect“, a transmis pe Facebook medicul Bogdan Niculescu.

Medicul Bogdan Niculescu a avut iniţiativa de a înfiinţa un laborator pentru efectuarea testelor pentru depistarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19 cu bani din donaţii făcute de mai mulţi oameni de afaceri din Gorj.

Lucrările de amplasare a laboratorului vor începe în câteva zile

Dumitru Vienescu, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a spus că se aşteaptă obţinerea avizelor necesare şi că în câteva zile vor începe lucrările de construcţie: „Am identificat spaţiul unde poate fi amplasat acest laborator, pentru că trebuie construită o clădire distinct, în suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi. În momentul de faţă am depus documentaţia pentru a obţine avizul de la Direcţia de Sănătate Public şi certificatul de urbanism de la Primărie. Sperăm ca de săptămâna viitoare, de luni, să înceapă lucrările la această construcţie. Din discuţiile avute cu constructorul, clădirea se face pe panouri şi durata de execuţie ar fi de două - trei săptămâni“.