Românul care se spală de două luni la lighean pentru că vecinul a tăiat ţevile de scurgere. „A zis că-l deranjau la design“

Un bărbat din Târgu Cărbuneşti, fost comisar la Garda Financiară, în prezent pensionar, i-a bătut vecinului de la etajul 1 la uşă şi l-a anunţat că-l inundă şi că-l va acţiona în judecată pentru că îi distruge apartamentul.

Vecinul ameninţat, pe nume Nicolae Sandu, care este brancardier de la spitalul din oraşul Târgu Cărbuneşti, s-a speriat şi a încetat să se mai spele. Sandu a mers în locuinţa vecinului să vadă despre ce este vorba şi a observat că ţevile de scurgere a apei erau tăiate.







„Ştiindu-mă nevinovat, m-am dus să văd despre ce e vorba. A început cu injurii. Mi-a permis accesul în apartament şi m-am uitat. În baie am constatat lipsa celor două ţevi, pe care le ştiam că le avea, pentru că mai fusesem în 2015 la el. Am constatat că ţevile erau retezate şi i-am reproşat cum a putut să taie ţevile. Zicea că nu-i trebuie aşa ceva prin casă, că îl deranjează ca design şi că l-am inundat tot timpul. Deşi eu nu locuisem acolo, am document de la Aparegio că din aprilie 2017 până în prezent eu nu am folosit apa, deci este o minciună. Oricum, el nu avea voie să taie ţevile. «Ce design, domnule? Ai galerie de artă?», am întrebat. Spune că le-a tăiat că nu îi plăceau, din punct de vedere estetic“, a declarat Nicolae Sandu pentru Mediafax.

„Vine, mă deranjează, mă înjură“

Ca să nu se certe cu vecinul lui, despre care susţine că l-a înjurat de mai multe ori, Nicolae Sanu preferă să se spele la lighean sau să meargă la vecinii din bloc: „Mă spăl la lighean, pentru că vreau să aplanez conflictul cu el, pentru că, dacă mă spăl în capul lui, cum au zis prieteni, colegi, să îi curgă apa în apartament, vine, mă deranjează, mă înjură, cum m-a înjurat atunci, deşi eram nevinovat, nu aveam de unde să ştiu eu ce se întâmplă în apartamentul lui, pentru că le retezase. Ca să aplanez conflictul, să nu am balamuc, stau şi rabd şi aştept ca autorităţile să-şi facă datoria, ceea ce nu se întâmplă, de atâta şi atâta timp”, a mai precizat Nicolae Sandu.

Autorităţile îi dau dreptate brancardierului

Brancardiarul i-a propus vecinului să aducă un instalator pentru a monta ţevile la loc, dar acesta a refuzat.

Nicolae Sandu a depus mai multe sesizări, atât la Primăria Târgu Cărbuneşti cât şi la Poliţie. Răspunsurile îi dau dreptate acestuia. „Aspectele sesizate de dumneavoastră s-au confirmatm fapt pentru care persoanei reclamate i s-a pous în vedere să respecte normele de convieţuire socială, să nu vă adreseze cuvinte şi expresii jignitoare“, se arată într-un răspuns al Poliţiei Târgu Cărbuneşti.

„Am constatat că ţevile de preluare a apelor uzate de la chiuveta şi cada etajului superior, (...) au fost tăiate pe motivul că acestea au fost degradate, fisurate şi îi inunda locuinţa“, se precizează într-un document emis de Primăria Târgu Cărbuneşti.