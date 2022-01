Români în Brexit. Restaurant tradiţional, deschis de un cuplu de bucureşteni într-un orăşel din Anglia. „Are succes“

Restaurantul „Ambient“ a fost deschis la jumătatea lunii decembrie în zona centrală a oraşului Gravesend din Kent, Marea Britanie.

Vasile Conduraru şi soţia sa Corina, originari din Bucureşti, s-au mutat în Anglia în anul 2017. Cei doi au decis să înfrunte Brexit-ul şi au rămas în Marea Britanie ca să se apuce de afaceri. Au închiriat spaţiul, după care au trecut la renovarea acestuia, care a durat aproximativ un an.

„Sunt foarte fericit că am reuşit să deschidem după ce am aşteptat un an. Suntem o echipă nouă şi folosim acest timp pentru a ne cunoaşte. Nu aş fi putut deschide restaurantul fără soţia mea, ea conduce bucătăria“, a spus Vasile Conduraru, pentru publicaţia