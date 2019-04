Răsturnare de situaţie în cazul femeii de serviciu de 83 de ani dată afară: acum e rugată să se întoarcă la grădiniţă

„Am luat legătura cu doamna director şi i-am recomandat să regândească poziţia pe care a avut-o şi să ia legătura cu doamna şi să facă diligenţele necesare pentru reangajare, însemnând fişa medicală şi tot ce ţin de aceste lucruri. O să facem o comisie de disciplină care să analizeze situaţia. Vrem să aflăm de ce a fost dată afară şi acum se încearcă reangajarea“, a spus Marcela Mrejeru, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

„Aş mai fi stat un an sau doi“

Bătrâna a declarat iniţial că se simte umilită şi nu vrea să se mai întoarcă la grădiniţa şi copiii pe care îi iubeşte foarte mult. „Nu vreau să mă întorc, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aş mai fi stat un an sau doi. (...) Să-şi bată joc aşa de mine... Le mulţumesc părinţilor, pentru că toţi au vrut să mă întorc şi să mă plătească ei ca să am grijă de grădiniţă, dar eu nu pot să primesc banii lor“.

După plecare jurnaliştilor, marţi, directoarea grădiniţei, Camelia Barbu, a vizitat-o însă pe bătrână şi-a rugat-o frumos să se întoarcă. De asemenea, directoarea şi-a cerut scuze şi i-a spus că nu este vinovată de ce s-a întâmplat. Bătrâna Sofia a acceptat până la urmă să se întoarcă la şcoală de miercuri.

Directoare: „Ne-am gândit la securitatea şi sănătatea copiilor din grădiniţă“

Camelia Barbu, directoarea Grădiniţei Motru, spune: „Doamna Sofia a fost concediată pentru că am stat de vorbă cu dumneai şi a reieşit că îşi doreşte că vrea să meargă la pensie, că îşi doreşte să aibă grijă de copilul bolnav. Sincer, ne-am gândit la securitatea şi sănătatea copiilor din grădiniţă. Nu a fost o decizie luată împotriva dumneaei. Din contră ne-am gândit că la vârsta dumneaei se poate odihni şi să-şi vadă de sănătate. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Aş putea să mai stau de vorbă cu dumneai şi, dacă îşi doreşte cu ardoare să mai lucreze şi să ne ajute, dacă medicul îşi dă acordul, o putem reîncadra. Eu din reportajele dumneavoastră am înţeles că este o bătrână care munceşte şi o exploatăm la vârsta dumneaei. Ce nu se ştia, că are pensie de la CAP. Noi nu ştiam că are un venit“.

În urmă cu doar o zi, directoarea avea o altă opinie: „A fost angajată de foarte mulţi ani. Între timp, dumneaei şi-a băgat pensia de CAP. Nu mai are voie să lucreze“.

