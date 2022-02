Primari speriaţi de facturile la gaze şi energie electrică. „Ne-am gândit să stingem lumina seara, la 11.00, şi să o pornim dimineaţa la 5.00”

Costurile cu gazele şi energia electrică se vor tripla în acest an în oraşul Tg. Cărbuneşti Foto: Adevărul

Conducerea Primăriei comunei Turburea vrea ca iluminatul public să funcţioneze după un anumit program. Şi alte primării se gândesc să renunţe la asigurarea iluminatului public toată noaptea, din cauza facturilor uriaşe.



Ion Birca, primarul localităţii, a spus ca factura pentru iluminatul public s-a ridicat la 25.000 de lei pe luna decembrie, astfel că ia în calcul să stingă lumina: „Ne-am gândit, avem doi poliţişti locali, să supravegheze noaptea, să stingem lumina seara la 11.00 şi să o pornim dimineaţa la 5.00".

Facturi de trei ori mai mari la Târgu Cărbuneşti

Primăria Târgui Cărbuneşti va achita în acest an de trei ori mai mult pentru plata facturilor la gaze şi energie electrică.



Primarul oraşului, Dănuţ Birău, se aşteaptă ca cheltuielile să se ridice în acest an la aproximativ 1,8 milioane de lei: „Pe proiectul de buget pe acest an am prevăzut credite bugetare care sunt cu 1,25 milioane de lei mai mult faţă de anul trecut, la care se adaugă încă 600.000 de lei. Ceea ce înseamnă o creştere de trei ori mai mare faţă de anul trecut.

Energie electrică şi gaze naturale pentru toarte sediile unde Primăria Târgu Cărbuneşti plăteşte aceste utilităţi.

Dacă anul trecut am plătit pentru iluminatul public 200.000 de lei, în acest an avem prevăzute fonduri de 740.000 de lei“.

Contractarea serviciilor de furnizare de energie electrică şi gaze vor fi scoase la licitaţie: „Până la 31 decembrie am avut contract, la preţuri foarte bune, dar o dată cu această liberalizare. Nu am găsit furnizori să ne ofere preţurile cu care noi ieşisem la licitaţie. A fost nevoie să prelungim contractele iniţiale prin acte adiţionale pe o perioadă de trei luni, până la 31 martie, în speranţa că până atunci vor avea loc diferite schimbări în bine, adică o evoluţie descrescătoare pe piaţa energiei sau intervenţia autorităţilor în aşa fel încât plata să fie mai uşor de suportat de către noi.

Vom scoate din nou la licitaţie contractarea serviciilor de furnizarea de energie electrică şi gaze spre sfârşitul acestei luni, astfel că avem speranţa că pe parcursul acestei licitaţii vor găsi preţuri mai bune“, a mai precizat primarul Dănuţ Birău.

