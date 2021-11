Poliţistul care a câştigat un concurs de masaj în Peru. A băut ceai de coca şi a mâncat carne de lamă

Concursul s-a desfăşurat, la jumătatea lunii trecute, pe şase categorii, iar Valeriu Cristian Bărbuică a participat la două dintre acestea: free-style şi wellness & SPA. La competiţia din Peru au participat 98 de concurenţi.

„România a fost invitată să participe la Campionatul Latino-American de Masaj. Am reprezentat România alături de o colegă. La categoria free-style au fost 22 de participanţi, iar la welness & SPA& au fost 12. La cele două categorii am câştigat medalia de aur şi m-am calificat în marea finală, la care au participat cei care au câştigat medalii de aur de la fiecare categorie“, a povestit Valeriu Cristian Bărbuică.

Juriul pentru marea finală este unul special. Unul dintre juraţi se află pe patul de masaj, iar ceilalţi observă modul de desfăşurare al probei. „Juriul notează de la tehnică, postură, flow şi până la aranjament de pat, de măsuţă sau uleiul pe care îl foloseşti. Unul dintre juraţi se află pe pat şi acordă o notă de la 1 la 5, în funcţie de cum s-a simţit în timpul şedinţei de masaj. Am câştigat şi Marea Finală, fiind declarat cel mai bun maseur“, a relatat poliţist de penitenciare.

Călătoria în Machu Picchua durat două zile

Pentru a ajunge în Machu Picchu, maseurul din Târgu Jiu a zburat de trei ori cu avionul. Călătoria a durat două zile: „Am plecat cu maşina din România şi până în Budapesta, de unde am luat avionul până la Paris, după care a urmat un alt zbor de 13 ore până în Lima. Apoi, am mai zburat cu un avion încă două ore până în Cusco. Acolo am rămas cazaţi o noapte, iar apoi am mers două ore cu microbuzul până la prima gară, de unde am mai mers încă două ore cu trenul până la Machu Picchu. Am stat opt zile acolo. Competiţia a durat trei zile. Este o diferenţă de fus orar de opt ore între noi şi America Latină. Am avut probleme la reîntoarcerea în ţară“, a spus poliţistul de penitenciare.

Foto: facebook.com/cristina.Barbuica

A băut ceai din frunze de coca

Valeriu Cristian Bărbuică a povestit experienţa incredibilă pe care a avut-o în Peru. Concursul a avut loc în Machu Picchu, o localitate istorică, aflată la peste 3.600 de metri. Cei care trăiesc aici iau în fiecare zi o pastilă ca să reziste presiunii şi beau un ceai din frunze de coca.

„Machu Picchu se află la o altitudine de peste 3.600 de metri. în fiecare zi trebuia să iei o aspirină şi să bei trei-patru ceaiuri de coca, care este o frunză din care se prepară prin mai multe procese şi drogul. În orice magazin şi în multe spaţii se găsea acest ceai, care era oferit gratuit. Este recomandat să se consume din cauza presiunii. Am vizitat Muntele Sacru din Machu Picchu. Este un traseu de şase kilometri şi poţi vedea cum au trăit incaşii şi cum modelează vântul şi natura pietrele“, a relatat maseurul.

În Peru, există multe băi comunale care folosesc apă termală. Maseurul mai spune că a încercat mâncarea tradiţională din Peru, de la carne de lamă şi tot ceea ce mănâncă: „Preparatele lor sunt foarte dulci, pentru că folosesc fructele exotice”.

În Peru este obligatorie purtarea a două măşti şi a unei viziere

Valeriu Cristian Bărbuică a povestit că măsurile de prevenire a răspândirii infectărilor cu COVID-19 sunt dure: „Nu sunt foarte multe cazuri de COVID-19 în Peru, dar sunt condiţii drastice în privinţa purtării măştii, care este obligatorie peste tot. Acolo, cetăţenii sunt obligaţi să poarte două măşti şi vizieră. Poliţia şi chiar Armata era prezentă pe străzi, iar cei care nu le purtau erau avertizaţi. Nu erau restricţii în privinţa circulaţiei“.

Primele medalii obţinute la o competiţie internaţională

Sunt primele medalii obţinute la o competiţie internaţională de Valeriu Cristian Bărbuică. Imediat după concursul din Peru, acesta a participat la o altă competiţie de masaj din Italia, unde a obţinut locul I la categoria destinată străinilor. „Am mai participat în acest an la Campionatul Balcanic, unde am obţinut locul IV. După competiţia din Peru am participat la un concurs internaţional în Italia. A fost o categorie destinată participanţilor din afara Italiei, la care au participat 18 maseuri din opt ţări. Eu m-am clasa pe primul loc la categoria destinată străinilor. Nu mă aşteptam să câştig“, a precizat maseurul.

Acesta consideră că şi-a îmbunătăţit tehnica prin faptul că a urmat multe cursuri de specializare, dar şi pentru că este trainer: „Sunt poliţist de penitenciare. Lucrez de la 7 la 15.00, după care sunt şi manager şi trainer, deoarece am o şcoală de masaj în Târgu Jiu. Predau masajul până la ora 22,00. Probabil că asta a dus şi la perfecţionare, mai ales că am mai urmat cu cursuri de specializate cu triplii campioni mondiali. Unul dintre aceste cursuri a fost diagnosticarea şi tratarea sindroamelor dureroase“.

A început să practice masajul din întâmplare

Valeriu Cristian Bărbuică practică masajul de trei ani. Spune că totul a început din întâmplare, atunci când şi-a însoţit soţia, care practică şi ea masajul, la un curs de perfecţionare. „În sistemul penitenciar lucrez de 20 de ani. Mi-a plăcut haina militară şi îmi place în continuare. Soţia mea este maseur-terapeut de 13 ani. Mergeam cu ea să o duc la cursuri de perfecţionare, iar un trainer m-a văzut şi a vrut să mă vadă dacă pot să lucrez şi eu. Aşa a început tot. Iulian Motoc. Maestru meu este Iulian Motoc, preşedintele Asociaţiei de Terapii Complementare din România, deoarece mi-am pus această meserie în mână, iar soţia m-a perfecţionat“, a spus Valeriu Cristian Bărbuică.

Acesta va participa anul viitor la Campionatul Mondial de Masaj, care se va desfăşura în Copenhaga, aceasta fiind cea mai importantă competiţie.

