Pilot de raliu la 17 ani: a câştigat de la prima cursă, s-a răsturnat cu maşina de 3 ori şi vrea să fie campion

Ultimul premiu a fost obţinut de Mario chiar în urmă cu o săptămână, la un concurs desfăşurat în judeţul său, Gorj.

La Campionatul de Viteză în Coastă de la Rânca, adolescentul a câştigat locul I la categoria sa de vârstă şi locul III la clasa maşinii cu care a participat, unde a concurat cu piloţi mult mai experimentaţi de toate vârstele, iar pe cei mai mulţi dintre ei a reuşit să-i învingă.

„A fost foarte frumos pentru mine, fiind şi etapă de casă, deoarece am concurat în judeţul Gorj. A fost un nivel destul de ridicat. Au participat patru juniori şi am reuşit să mă clasez pe primul loc, după o bătălie destul de strânsă. La clasa motorului 1.600 centimetri cubi, am obţinut locul III. Au concurat 11 piloţi. A fost destul de dificil, dar am avut un atu, fiind etapă de casă am cunoscut puţin mai bine traseul. Concurenţa a fost destul de ridicată. Piloţii şi maşinile au fost foarte pregătite“, a povestit tânărul pilot.

Acesta a mărturisit că a fost visul său de copil să concureze la etapa desfăşurată la Rânca, unde vine ca spectator la concursul de raliu: „A fost visul meu de zece ani de când merg acolo ca spectator. îmi doream să iau startul la acest campionat“, a precizat Mario Cristian.

Acesta pilotează de patru ani şi a obţinut până acum titlul de campion naţional la clasa „juniori“ şi locul III. „Sper ca în acest an să prind podiumul“, a mărturisit pilotul.

Premiu chiar de la prima cursă

A urmat şi a absolvit cu brio Şcoala de Pilotaj al fostului mare pilot Valentin Porcişteanu. Mario a debutat în anul 2017 în cadrul Campionatului Naţional de Slalom Paralel organizat de către Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

Nu poate uita prima cursă la care a participat, unde l-a avut alături pe Valentin Porcişteanu:

„Prima mea experienţă a fost una deosebită. Am ajuns pentru prima dată într-o maşină de curse şi am luat startul într-un mediu organizat. Am fost foarte mulţumit ca am terminat cursa cu bine şi, din fericire, am reuşit să mă clasez pe locul II la clasa juniori. Am concurat pe o Dacia Logan în specificaţie de cupă închiriată de la Valentin Porcisteanu şi am fost co-pilotat de către Vali de la care am învăţat multe“, povesteşte Mario.

S-a răsturnat de trei ori

Cel mai dificil moment peste care a reuşit să treacă a fost când s-a răsturnat de trei ori cu maşina.

„Acest sport implică şi incidente de acest fel, dar nu există pilot care să îşi cunoască limitele până când nu trece prin aşa ceva. A fost un moment greu mai ales pentru părinţi. Îmi doresc să nu mai trec printr-un accident“, se destăinuie Mario.

Acesta este elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru“ din Târgu Jiu îşi doreşte ca, după terminarea liceului, să urmeze cursurile Facultăţii de Autovehicule, pentru că nu vrea să renunţe la visul de a ajunge campion:

„Pasiunea mea pentru automobilism este un mod de viaţă, deoarece în cea mai mare parte a timpului mă ocup de maşina mea de curse. Iubesc maşinile şi cursele! Vreau să ajung campionul României, dar pentru asta e nevoie să fiu sprijinit pentru a avea o maşină competitivă“.

Vă recomandăm să mai citiţi:



Gorjeanul care s-a întors din SUA pentru a lupta în Primul Război Mondial. A fost capturat de două ori şi a evadat de fiecare dată