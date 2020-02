Locuitorii unui oraş din România au spălat maşini şi au donat bunuri pentru salvarea unei femei bolnave de cancer

Georgiana a reuşit să plece, în urmă cu două zile, la o clinică din Turcia, datorită banilor pe care i-a primit în urma acţiunilor umanitare. Femeia are un copil în vârstă de 11 ani.

Un sprijin puternic a venit din partea patronului unei spălătorii auto din Rovinari. Sidor Şerban a hotărât ca toţi banii obţinuţi din spălarea maşinilor din zilele de sâmbătă şi duminică să fie oferiţi Georgianei. Fiecare proprietar de autovehicul a plătit cât a dorit. O persoană a achitat chiar 100 de euro.







Şi soţul femeii, care lucrează la o altă spălătorie auto din Rovinari, a venit şi a muncit la curăţarea maşinilor, ca să strângă bani pentru salvarea soţiei sale: „O cunosc din oraş. A fost un şoc atunci când am aflat că cancer. A făcut ceva din suflet pentru ea. A fost o idee care a venit pe moment şi am decis că banii obţinuţi din spălarea maşinilor în zilele de sâmbătă şi duminică să fie oferiţi Georgianei. Au venit multe persoane, chiar şi din alte localităţi, iar fiecare a plătiti cât a dorit. Cineva a donat 100 de euro, iar alte persoane au plătit 100 şi 200 de lei pentru spălarea maşinii. Au fost spălate multe maşini. Peste 100 de maşini. Şi soţul Georgianei s-a alăturat şi a spălat maşini, pentru a-şi ajuta soţia. El lucrează la altă spălătorie auto“, a precizat Sidior Şerban, patronul spălătoriei auto. De asemenea, acesta a amplasat cutii pentru donaţi.

Bunurile donate, vândute în pieţe şi târguri

De asemenea, după o mobilizarea pe reţele sociale, rovinărenii, dar şi persoane din alte loacalităţi din judeţul Gorj, au venit la spălătorie şi au donat diferite produse, de la haine şi încălţăminte şi până biciclete, care au fost, apoi, duse în pieţe şi târguri pentru a fi vândute.







„Oamenii au făcut tot felu de donaţii. Chiar astăzi au venit cu două biciclete noi. Fiecare a venit cu ce a putut. Am primit haine, încălţăminte, jucării, cuptor cu microunde, aragaz şi alte produse. M-au sunat persoane şi din Timioşoara care doresc să doneze dinferite produse. Am mers duminică în târgul din Târgu Jiu şi am vândut. Au fost şi alte persoane alături de mine, care dorit să dea o mână de ajutor. Banii obţinuţi au fost oferiţi Georgianei. Am reuşit să strângem peste 20.000 de lei. Acţiunea va continua. Astăzi şi mâine voi fi în piaţa din Rovinari, sâmbătă voi merge la târgul din Peşteana şi duminică o să fim prezenţi din nou în Târgul Auto din Târgu Jiu, a mai precizat patronul spălătoriei auto.

De asemenea, Asociaţia Uniunea Femeilor din Gorj va organiza sâmbătă trei meciuri de handbal cu scop caritabil tot pentru ajutorarea Georgianei la Sala Polivalentă din Târgu Jiu şi în sala de sport din Rovinari.