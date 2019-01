Gemenii din Gorj care suferă de o boală genetică extrem de rară. Cum sunt trataţi în SUA cu o terapie primită de doar 30 de pacienţi din toată lumea

Medicul Michio Hirano, Chief of the Neuromuscular Division şi director al „H. Houston Merritt Center for Muscular Dystrophy and Related Diseases“, a descoperit singurul tratament care a dat rezultate în cazul acestei afecţiuni genetice. Începând de vineri, 11 ianuarie, gemenii din comuna gorjeană Săcele au început să urmeze tratamentul la clinica medicului din New York.

Zborul până în Statele Unite ale Americii a fost foarte dificil având în vedere că micuţii au început să se confrunte cu grave probleme de sănătate. A fost nevoie ca aceştia să poarte măşti speciale, pentru a-i ajuta la respiraţie.



„Pentru părinţii Puiu si Moni a însemnat 35 de ore de nesomn, cu inima strânsă de grijă. Pentru puiuţul Daniel, din cauza presurizării diferite din avionul transatlantic, drumul a însemnat ca nivelul saturaţiei oxigenului din sângele lui a scăzut aşa încât a necesitat asistenta medicală la sosirea pe aeroport.

Întreaga familie a mers cu ambulanţele la spitalul cel mai apropiat unde întreg personalul s-a comportat incredibil de frumos. S-au găsit oameni care să vorbească limba română, le-au luat din grijă multele bagaje cu care au trebuit să plece şi, mai ales, 7 doctori au consultat copiii! Părinţii sunt mai mult decât recunoscători de valul de căldura cu care au fost înconjuraţi, inclusiv in avion unde stewardesele le-au purtat gemenilor de grijă ca nişte mame“, se arată într-o postare pe o pagină de Facebook creată special pentru a-i ajuta pe cei doi copilaşi.

Românca salvatoare din SUA

Plecarea gemenilor şi a părinţilor în SUA, pentru a urma tratamentul vindecător, s-a putut realiza prin sprijinul acordat de către o româncă stabilită de mai mulţi ani în California, care este cadru medical la Centrul Medical „Harbor – UCLA“ din localitatea Torrance, California, care aparţine de Los Angeles.

„Am aflat de cazul gemenilor de la rudele mele din România. Eu lucrez într-un spital şi sora mea, care se află în Bucureşti, m-a anunţat. M-a întrebat dacă ştiu ceva de boala aceasta genetică. M-am uitat pe diagnostic şi am spus că este grav şi că de obicei copiii nu rezistă mai mult de un an. Cunoşteam rezultatele remarcabile obţinute de către echipa condusă de către medicul Michio Hirano. Este un tratament experimental. A fost aplicat în cazul a 30 de pacienţi. Niciunul nu a murit. Unii copii au arătat îmbunăţiri în urma tratamentului. Mi-am luat inima în dinţi şi l-am sunat să văd dacă este disponibil şi dacă ne poate ajuta. Mi-a răspuns foarte politicos. I-am spus ce manifestări au copilaşii. Mi-a spus că ar fi ideal dacă ar ajunge într-o săptămână“,

companie de strângere de fonduri. ne-a spus Cristina Boudreau, care trăieşte în SUA. A început, atunci, o luptă contracronometru pentru a strânge suma de bani necesară deplasării, consultaţilor şi tratamentului, aproximativ 10.000 de dolari. În acest sens a deschis şi ea o

Cristina Boudreau ne-a explicat că medicii români s-au implicat într-un mod remarcabil ca micuţii şi părinţii lor să plece cât mai repede în SUA. „Partea românească s-a implicat într-un mod deosebit, iar medicii au fost la înălţime. Fără suportul lor, nu s-ar fi putut face nimic. Doamna Cristina Motoescu, medic specialist în neurologie pediatrică la Spitalul «Alexandru Obregia» din Bucureşti i-a scris medicului Michio Hirano o scrisoare cu toate problemele şi deficienţele de care suferă copilaşii. Am discutat cu dumneaei şi în ziua de Crăciun, dar şi de Revelion. De asemenea, doamna Nicoleta Popescu, medic la Spitalul «Marie Curie» s-a implicat într-un mod deosebit şi ţin să-i mulţumesc. Eu nu aş fi putut ajuta dacă nu ar fi fost munca asta în echipă Eforturile au fost incredibile din toate părţile. Şi la Ambasada SUA am avut parte de un sprijin important, pentru că viza a fost acordată în aceeaşi zi“, a mai menţionat Cristina Boudreau.

Tratament de lungă durată

Tratamentul va fi unul de lungă durată. Familia din judeţul Gorj va locui timp de o lună în casa Cristinei, după care se vor întoarce periodic în SUA. „Timp de o lună vor locui la mine acasă. Pot să urmeze tratamentul şi fără să fie în spital. După trei luni trebuie să revină la control, iar apoi periodic vor veni să se observe starea pacienţilor. Este un tratament care se aplică pe o perioadă de doi ani“, a mai precizat Cristina.