Festivalul de film pe care actorul Cuzin Toma îl aduce în comuna sa de baştină VIDEO

Participanţii vor asista la proiecţii de filme româneşti – lungmetraje, scurtmetraje, dar şi filme de animaţie apreciate la festivalurile internaţionale. Pe lângă proiecţii, festivalul include concerte de muzică, ateliere de dans, dar şi un spectacol de teatru.





„Proiectul, organizat de Asociaţia Culturală „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poţi şi tu”, îşi propune să aducă mai aproape de sufletul omului filmele româneşti, atât de apreciate la marile festivaluri internaţionale, dar atât de rar văzute de publicul larg din ţara noastră. Selecţia filmelor a fost realizată de curatorul festivalului, Irina-Margareta Nistor, critic de film cunoscut şi extrem de apreciat atât în România, cât şi peste hotare.





Demersul cultural unic conceput de Cuzin Toma, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai cotidianului, remarcabil interpret al unor roluri de film şi teatru, va aduce în satul românesc arta în toate formele ei: film, teatru, dans, muzică şi multe altele“, se arată într-un comunicat de presă.

„Dorinţa de a întoarce comunităţii de unde am plecat din experienţa acumulată“

Actorul Cuzin Toma a explicat de cea a dorit să organizeze acest festival în comunitatea în care a copilărit: „Deşi sunt născut în Sprâncenata, în judeţul Olt, Peştişani este locul în care-mi sunt rădăcinile, locul în care am crescut, în care m-am dezvoltat ca om şi individ în societate. După cum poate ştiţi, CV-ul meu se împarte în două: înainte şi după 2002. Înainte de actorie şi după ce am intrat la actorie. Vorbesc de actorie, dar de fapt mă refer la artă. Menţionez arta, dar de fapt vorbesc despre cultură. Cultura ne ajută să ne acceptăm şi să ne depăşim condiţia. Film în sat este proiectul care a pornit de la dorinţa mea de a întoarce comunităţii de unde am plecat din experienţa acumulată de mine în ceea ce se numeşte cultură. Între 3 şi 5 iunie, Peştişani va deveni capitala culturală pentru fiecare dintre noi. Vă invit să vă bucuraţi de artă în toate formele ei de expresie, direct în mijlocul naturii, direct la rădăcini”, a declarat Cuzin Toma, organizatorul festivalului de artă.





