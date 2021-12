Elevul cu origini irakiene care va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Limba Franceză VIDEO

Tatăl adolescentului este irakian, dar Luca s-a născut în România şi se consideră român get-beget, fiind botezat creştin ortodox.

Luca este elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Novaci şi a reuşit să se califice în lotul naţional al României la Olimpiada Internaţională de Limba Franceză, după ce a susţinut un test şi a obţinut premiul II la faza naţională a olimpiadei.

Liceanul a participat de trei ori la olimpiada de Limba Franceză în clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a. „În ultimii doi ani, olimpiada nu s-a mai desfăşurat din cauza pandemiei. De fiecare dată, am ajuns până în etapa naţională. La ultima participare, am ajuns la faza regională şi am reuşit să mă calific la faza naţională, care nu s-a mai organizat din cauza COVID-19. Cel mai bun rezultat a fost în clasa a VIII-a, când am primit premiul II cu 99,38 de puncte“, a spus liceanul.

Echipa României este formată din cinci reprezentanţi. Peste 20 de ţări vor participa la Olimpiada Internaţională de Limba Franceză, care se va desfăşura online. Reprezentanţii României vor susţine probele de la Bucureşti.

Discriminat de unii copii francezi

Luca a început să studieze temeinic limba franceză chiar de la grădiniţă, pentru că a plecat cu mama sa în Franţa. Acesta se simţea marginalizat deoarece ceilalţi copii îl considerau inferior, iar Luca a dorit foarte mult să înţeleagă ce spun ceilalţi.

„Când eram mai mic am fost nevoit să plec cu mama în Franţa. La început, nu mă puteam înţelege cu ceilalţi copii care îşi băteau joc de mine ca urmare a originii mele. Erau clişeele de bază care sunt folosite cu privire la români: făceau legătura între rom şi român, care însemna acelaşi lucru pentru ei. Când mă apropiat de unii copii de la grădiniţă, îşi ascundeau lucrurile de teamă să nu le fur. Din aceste motive, am dorit să fac faţă acestei situaţii şi am studiat mai mult decât ar fi studiat oricine altcineva acolo. Studiam toată ziua limba franceză, doar ca să fiu în stare să înţeleg şi să comunic cu persoanele de acolo. A fost enorm de greu, pentru că eu nu ştiam să scriu în limba română, ci doar să vorbesc“, a povestit Luca.

Tânărul a spus că şi-a făcut şi prieteni în rândul francezilor, cu care păstrează şi acum legătura.

S-a întors în ţară şi a luat-o de la capăt cu învăţarea limbii române

Luca s-a întors în România după aproximativ şase ani şi a fost nevoit să o ia de la capăt cu învăţarea limbii române. „A fost o perioadă de şase luni în care nu am mers la şcoală din cauza mutării în România, după care a trebuit să învăţ să scriu în limba română, deoarece rămăsesem cu capacitatea de vorbi, şi nu de a scrie“, spune Luca.

Acesta a optat să meargă la liceul din localitatea Novaci, pentru că era aproape de casă. El a ales să meargă la profilul matematică-informatică. „Pe lângă limba franceză, îmi mai place şi matematica, iar din acest motiv am ales acest profil“.

Îşi doreşte să urmeze Conservatorul

Marea pasiune a liceanului este pianul. Luca vrea să urmeze chiar Conservatorul, cu toate că studiază la profil real.

„Fiind pasiunea mea, nu văd de ce m-aş limita“.

Am găsit în locuinţa unui francez un pian şi am început să mă joc. Mama mea a avut ideea de a începe să iau lecţii de pian. Îmi aduc aminte că într-un episod de desene animate cu «Tom şi Jerry» era un fragment din «Rapsodia Ungară» numărul II de Franz Liszt, care are o temă foarte cunoscută. Mi-am pus în minte să cânt şi eu într-o zi piesa respectivă“, relatează Luca.

În urmă cu aproximativ doi ani, tânărul a început să lucreze foarte mult pentru a recupera etapele pe care le pierduse. „Studiam extrem de mult. În vacanţa de anul trecut, de exemplu, a fost o perioadă de o lună şi ceva în care lucram şi 14 ore pe zi pentru a-mi dezvolta tehnica şi repertoriul. Am reuşit şi am făcut un salt tehnic, care se apropie de nivel de Conservator, cu lucrări care sunt complexe şi frumoase, iar asta m-a făcut să îmi doresc să merg către această direcţie“, a precizat Luca. Acesta studiază pianul cel puţin patru ore pe zi.

Tânărul a obţinut numeroase premii la concursurile de muzică: premiu I la „Euromusic“, premiul I la „Giroc Music Art“, Marele Trofeu al Festivalului „Lirei cu Briliante“ de la Petroşani, Marele Trofeu la categoria de amatori la concursul „Toamna Talentelor“.

Are medii de 10 la toate disciplinele

Luca are medii de 10 la toate disciplinele. Perfomanţa obţinută de el, calificarea în lotul României la Olimpiada Internaţională de Franceză, este unică în istoria liceului din Novaci.

Oana Tomescu, profesor de Limba Franceză la Liceul Teoretic Novaci, mărturiseşte că Luca reprezintă tiparul elevului model: „Este un elev foarte silitor, ca dovadă sunt mediile de 10 pe care le are la toate disciplinele. A avut media generală 10 şi în clasele a IX-a şi a X-a. Este foarte pasionat de ceea ce face. Este un copil foarte bun. Luca este un elev model. La Olimpiada Internaţională de Limba Franceză a fosty gândită participarea din partea României a copiilor care au obţinut premii la faza naţională a Olimpiadei de Limba Franceză şi în baza unui test pe care l-au susţinut.

