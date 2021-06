Echipaj SMURD la Bumbeşti Jiu. Timpul de intervenţie la accidente se va reduce

Timpul de intervenţie la accidente sau alte cazuri se va reduce foarte mult.

Dacă în anul 2017 aveam operaţionalizate la nivelul judeţului Gorj trei echipaje SMURD, astăzi, prin eforturile depuse de către conducerea ISU Gorj şi prin sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, am reuşit să avem operaţionalizare şapte echipaje SMURD în cadrul subunităţilor de intervenţie din Tg-Jiu, Motru, Turceni, Hurezani, Tismana, Rovinari şi Bumbeşti-Jiu.

Garda de Intervenţie Bumbeşti-Jiu are în raionul de intervenţie o bună parte din Defileul Jiului, un tronson de drum destul de complex şi pe care, din păcate, experienţa ne arată că se produc frecvent accidente rutiere. Prin operaţionalizarea echipajului SMURD, cu siguranţă, am adus un plus în ceea ce priveşte gestionarea acestui tip de risc“, se arată într-un mesaj transmis de reprezentanţii ISU Gorj