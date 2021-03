Drama bătrânului nevăzător care a stat toată iarna în frig şi trăieşte din mila vecinilor. „Ne pare rău de el. Îi duc mâncare în fiecare zi“

Alexandru Blidea, nea Sandu, cum îi spun vecinii din satul Şasa, comuna Dăneşti, a fost miner pentru o perioadă de timp. Nu a lucrat suficient pentru a beneficia de pensie, iar acum a ajuns să trăiască din mila vecinilor. Nea Sandu nu are familie, şi nici copii. Bătrânul are doar câteva rude prin comună, dar acestea nu îl ajută cu nimic.

„L-am ajutat şi eu cu mâncare. Foarte multă lume îl ajută. Când a fost câte o înmormântare sau o pomană i s-au dat pachete. I-am făcut şi curăţenie. Nu se ocupă nimeni de el, decât noi, vecinii“, spune un localnic din satul Şasa.

În fiecare zi, vecinii vin şi îi aduc mâncare: „Ne pare rău de el. Îi duc mâncare în fiecare zi. I-am făcut şi curăţenie“, a precizat o vecină.

A stat toată iarnă în frig

Iarna care a trecut a fost cel mai greu, pentru că nea Sandu a fost nevoit să îndure frigul din cauză că nu a mai putut face focul în sobă. Coşul s-a umplut de funingine, iar soba a devenit neutilizabilă. „S-a stricat soba. A venit doamna Bercan (n.red. - o vecină) şi era să luăm foc. Nu am pe nimeni să mă ajute, în afară de vecini. Ei se mai interesează de mine. Este foarte greu, mai ales că am stat în frig, dar nu am unde să mă duc“, se plânge bătrânul.

Beneficiază de ajutor social

Reprezentanţii Primăriei Dăneşti spun că bătrânul nevăzător care abia poate să se mişte beneficiază de ajutor social şi că au început să fie făcute demersurile necesare pentru internarea lui într-un centru social: „Este benericiar de ajutor social şi merge de multe ori la dumnealui pentru că locuieşte singur şi are nevoie de ajutor şi am fost de nenumărate ori cu persoanele beneficiare de ajutor social pentru a-i face curăţenie în casă. Urmează să facem demersuri pentru a-l interna într-un centru de îngrijire. Asta necesită să i se întocmească un dosar de handicap“, a spus Aurora Otgon, asistent social în cadrul primăriei Dăneşti.

Mădălin Paliţă, primarul comunei Dăneşti, a precizat că bătrânul va fi dus la un medic specialist pentru a fi diagnosticat: „Cazul este în atenţia Primăriei Dăneşti şi este o prioritate, pentru că este o persoană singură, fără venituri, dar nu îl ajută să fie internat într-un centru specializat. Urmează să întreprindem activităţile necesare pentru a putea fi diagnosticat, deoarece are şi o deficienţă de vedere. O să mergem la medicul specialist care va întocmi un referat cu privire la diagnosticul dumnealui. Sperăm să obţină un ajutor de handicap pentru a fi internat într-un centru de îngrijire“.

