Doi poliţişti au reuşit să-i salveze viaţa unui tânăr sinucigaş care atârna în ştreang. „Dacă mai întârziam un minut, nu mai puteam să-l salvăm“

Tânărul, în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în localitatea Novaci, a fost salvat în ultimul moment de cei doi poliţişti, care l-au găsit atârnând în ştreang. Acesta locuia fără forme legale în casa mamei sale, din comuna Bumbeşti Piţic.

Comisarul şef Daniel Popescu, seful Poliţiei Oraş Novaci, şi inspector de poliţie Cosmin Cioranu, sunt cei care i-au salvat viaţa tânărului. Comisarul şef Daniel Popescu ne-a povestit că, atunci când l-a găsit, tânărul începuse să se învineţească. Cei doi poliţişti au tăiat sfoara şi au început să efectueze manevre de resuscitare: „Am primit un apel la 112, precum că un tânăr a plecat să-şi ia viaţa din cauza unei dispute cu iubita. Am făcut două echipe operative. Una s-a deplasat la Crasna, de unde este iubita lui, şi eu cu un coleg am făcut cercetarea la faţa locului, acolo unde locuieşte. La un moment dat, ne-a venit ideea să ne urcăm şi în pod. Mama nu ne-a dat vreu indiciu unde se află. Nu bănuia că este în pod. Probabil că a fost un moment de inspiraţie. Acolo l-am găsit atârnat de o frânghie. Am tăiat frânghia cu un cuţit. Era inconştient. Deja începuse să aibă semne pe corp. Am început să efetuăm manevre de resuscitare: respiraţie gură la gură şi apăsări pe piept. Am observat că a apărut pulsul. Probabil că, dacă mai întârziam un minut, nu mai puteam să-l salvăm. A venit şi echipajul de la ambulanţă şi i s-au acordat în continuare îngrijiri medicale“. Tânărul şi-a revenit, ulterior, în momentul în care a fost introdus în ambulanţă: „Nu putea să vorbească. Era foarte slăbit, pentru că, din ce am înţeles, nu mâncase în ultimele zile“.

Daniel Popescu ne-a spus că nu a mai avut o situaţie de acest gen, în care să salveze viaţa unui om în ultima clipă.

Tânărul fusese plecat în străinătate la muncă, dar s-a întors din cauza pandemiei.

A lucrat 12 ani la „Crimă Organizată“

Daniel Popescu are vârsta 43 de ani şi a absolvit Academia de Poliţie în anul 1999. A lucrat 12 ani la „Crimă Organizată“ şi Trafic de Droguri şi a fost şeful Poliţiei Motru, iar acum este şeful Poliţiei Novaci. Colegul său, inspeectorulCosmin Cioranu, are vârsta de 30 de ani şi activează la Investigaţii Criminale.