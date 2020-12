Cum explică un medic că judeţul Gorj are cea mai mică rată de infectare cu SARS-CoV-2 din ţară

Elena Vlad, medic pneumolog susţine că pacienţii care au anumite manifestări specifice de COVID-19 nu se mai testează şi urmează singuri un tratament: „Nu cred că indicele de infectări în Gorj reflectă realitatea. Sunt om care face mult pneumologie legată de COVID-19 în această perioadă. Percepţia omului care acordă consultaţii de acest fel este că nu ne testăm, ca şi pacienţi“.

Medicul a povestit că la cabinet s-a prezentat un pacient cu simptome clare de COVID-19 şi că a solicitat un tratament, refuzând să se testeze: „De exemplu, la cabinet, un pacient a venit cu o radiografie, iar eu am spus că este vorba de boală COVID-19. A fost puţin deranjat şi a spus că nu există altă boală, decât asta? I-am explicat care este diferenţa între alte boli şi COVID-19. Am insistat pe anamneză şi l-am întrebat dacă are gust şi miros, după care mi-a răspuns că le-a cam pierdut. Mi-a solicitat să-i dau un tratament. Există foarte mulţi cetăţeni în judeţ care se tratează fără să se testeze din următoarele considerente: nu le convine izolarea, nu doresc să cheltuiască pentru efectuarea testului PCR, nu doresc să se interneze în spital să facă acest test. Chiar şi cei simptomatici nu intră sub incidenţa vreunei statistici şi nu reflectă realitatea din acest judeţ“.

Cum păcălesc pacienţii autorităţile medicale

Motivul principal pentru care pacienţii nu se testează şi nu declară că au simptome este că nu vor să fie izolaţi. În plus, la anchetele epidemiologice, mulţi dintre cei care sunt depistaţi cu COVID-19 declară că nu au avut contacţi.

„Unii pacienţii consideră că ştiu multe despre această boală după 8-9 luni şi spun că ştiu să îşi ferească familia şi de ce să umble poliţia după el. Nu se izolează, pentru că nu sunt luaţi în vreo bază de date. În ceea ce priveşte anchetele epidemiologice ale DSP care se fac la telefon, persoanele infectate cu SARS-CoV-2 sunt întrebate ce contacţi au. Dacă spun că stau în casă cu fiul, cu soţia sau cu mama, atunci toţi sunt izolaţi. S-au învăţat şi spun că sunt în izolare şi că nu au contacţi“, a mai precizat medicul Elena Vlad.

