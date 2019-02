Contul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, golit de 420.000 de euro. Banii au ajuns la familia unei paciente care a decedat în urma unei culpe medicale

Banii au fost retraşi din fondurile transferaţi de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj. Suma a ajuns în contul familii Tulic.

„Ne-a fost foarte greu, pentru că am fost anunţaţi de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj că ni s-a retras suma de 2,3 milioane de lei şi a fost virată în contul executorului judecătoresc. Am dus o politică prudentă, pentru că aveam o hotărâre judecătorească definitivă şi ştiam că acesta va fi deznodământul. Am încercat să apelăm la toate soluţiile să eşalonăpm plata. Am încercat să luăm legătura cu creditorii, ca să căutăm o eşalonare, dar nu am găsit înţelegerea necesară. Din acest ne-am luat toate măsurile ca să ne putem asigura salariile. Am reuşit să acordăpm banii de salarii. Este greu, dar important este că putem să mergem mai departe şi nu este vorba de un blocaj“,