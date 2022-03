Cât va costa carnea de miel de Paşte. Oierii ameninţă că vor da mieii la export dacă preţul nu va fi convenabil

Crescătorii de ovine spun că preţul furajelor a crescut de peste două ori faţă de anul trecut, astfel că sunt nevoiţi să majoreze şi ei suma de vânzare.





„Furajele sunt foarte scumpe. Porumbul se vinde acum cu doi lei kilogramul, în condiţiile în care anul trecut îl cumpărat şi cu 80 de bani. Preţul la carnea de miel va oscila“, ne spune Ileana Bivolaru, o crescătoare de ovine din localitatea Tismana.

Concurenţa provenită din ţările arabe

În cazul în care nu vor obţine preţul aşteptat, atunci crescătorii vor livra carnbea la export, în ţările arabe. „O alternativă este să livrăm mieii la export. Preţurile sunt cuprinse între 19 şi 22 lei kilogramul în viu. Pentru noi este convenabil, deoarece putem să vindem o cantitate mai mare şi ne uşurează, astfel, munca“, a mai precizat crescătoarea de ovine din Tismana.



Şi Sorin Văduva, un alt mare crescător de oi, spune că preţul de vânzare al cărnii de miel ar putea să ajungă chiar şi la 45 de lei: „Voi încerca să vând pe piaţa internă, dar dacă nu voi obţine un preţ bun, atunci voi livra mieii la export. În ţările arabe sunt mari consumatori de carne de miel. Preţul va ajunge şi la 45 de lei, pentru că furajele s-au scumpit, iar efectivele au scăzut“.





Fermierul a mărturisit că în această primăvară va avea la vânzare aproximativ 1.000 de miei.

Comenzi pentru rezervarea mieilor

Ileana Bivolaru spune că în acest an va oferi spre vânzare aproximativ 500 de miei. Aceasta a început să primească solicitări din partea clienţilor care vor să cumpere miei. Vor fi miei mari, între 14 şi 16 kilograme. „Deja, am început să primim comenzi şi fac tabele pentru programare în vederea sacrificării. Am primit aproximativ 50 de solicitări, dar de acum încolo vor începe“, a spus gorjeanca.



