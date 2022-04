Campionii României la robotică au nevoie de sprijin pentru a ajunge la Olimpiada internaţională din SUA

Liceenii campioni la robotică vor participa la olimpiada internaţională din SUA

Competiţia s-a desfăşurat în weekend-ul trecut în Sala Polivalentă din Bucureşti.

Echipa „Tea Borgs“ a făcut parte din Alianţa „Winning Alliance Captain“, alături de alte două formaţii. În finală, alianţa câştigătoare a jucat împotriva echipelor „Abso-Tech“ (Liceului Teoretic „Petru Maior”), „TehnoZ Junior“ (Colegiul National „Zinca Golescu“, Piteşti) şi „Rasky“ (Colegiul National „Elena Cuza“, Craiova).

„Am pierdut primul meci şi am câştigat următoarele două meci. În al doilea meci, am obţinut al nouălea scor la nivel mondial, iar al zecelea scor aparţine tot echipei noastre. A fost destul de greu pentru că ne-am luptat cu echipe cu bugete foarte mari şi cu susţinere mare. Noi am fost cu maşinile părinţilor. Suntem singura echipa din ţară care a reuşit doi ani la rând să fie în finală“ a explicat profesorul Mirel Stoian, mentorul echipei de la CNTV.

Echipa are nevoie de finanţare pentru a putea ajunge în SUA

Foto: Tea Borgs

„Tea Borgs“ va reprezenta România la Olimpiada Internaţională, care se va desfăşura în această lună în oraşul american Houston, din statul Texas, la care vor fi prezente 160 de echipe din toată lumea.

Teodor Vulpe, căpitanul echipei de la CNTV, spune că la Olimpiada Internaţională va fi un joc mult mai dur, iar robotul trebuie modificat: „Ne-am calificat la faza finală cu cel mai mare punctaj sin România. Cred că în SUA va fi o competiţie diferită faţă de cea din România, deoarece se ştie că jocul roboţilor este mult mai agresiv. Va fi nevoie să modificăm şi noi robotul, astfel încât să fie mai rezistent la şocuri. Este primul an în care echipa noastră merge în America. Am fost calificaţi şi anul trecut, dar nu am putut participa din cauza pandemiei“.

Caută sprijin pentru a ajunge în SUA

Foto: Tea Borgs

Olimpiada internaţională de informatică se va desfăşura în SUA, în Houston, în perioada 19-24 aprilie. Din România s-au calificat trei echipe: „Tea Borgs“ de la CNTV, „Info 1“ Bucureşti şi „Delta Force“ din Arad.

Foto: Tea Borgs

„Organizatorii ne oferă susţinerea financiară pentru patru membri ai echipei plus un mentor. Noi ne dorim să mergem doi mentori şi zece elevi. Sperăm să găsim finanţarea necesară. În judeţul Gorj este puţin mai greu să găsim sprijinul necesar. Este nevoie ca echipa să fie mai numeroasă pentru a obţine un rezultat important. Concursul va consta în prezentarea robotului şi, apoi, partea de concurs cu roboţi, care vor dura două zile“, a transmis mentorul Mirel Stoian.

