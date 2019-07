Bunică şi nepot, rămaşi sub cerul liber după ce casa a fost a distrusă într-un incendiu. Copilul este orfan de tată şi este crescut de bunică

Focul ar fost aprins chiar de nepoţel, care trăieşte acum o traumă şi are nevoie de consiliere psihologică. „Este o familie nevoiaşă cu o situaţie materială precară şi cu multe necazuri din punct de vedere social. Mai precis băiatul doamnei căreia i-a ars locuinţa a fost ucis în urmă cu doi ani la Piteşti, iar copilul a fost crescut de bunică, părinţii fiind decedaţi. Am făcut o evaluare a situaţiei din punct de vedere social şi al stării de fapt şi încercăm să luăm toate măsurile să îşi renoveze ceea ce a mai rămas din locuinţă. Copilul este foarte cuminte. Frecventează şcoală şi are note bune. Are o serie de regrete cu privire la ceea ce s-a întâmpat şi am luat legătura şi cu medicul de familie“, a spus Petre Guşiţă, primarul comunei Jupâneşti.

Nicoliţa Negoiţă va locui împreună cu nepotul la sora ei, care se află în apropierea imobilului care a ars. Bunica primeşte o pensie de câteva sute de lei.





Casa a fost făcută scrum în urma incendiului. „ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă bătrânească din comuna Jupâneşti. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere a incendiilor cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Jiu. Pompierii militari au lichidat incendiul în limitele găsite. Au ars acoperişul casei pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi, aparatură electronică şi electrocasnică şi obiecte de mobilier. Cauza probabilă a incendiului este jocul copilului cu focul“.

