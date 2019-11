Alegeri prezidenţiale 2019: Cum a votat o persoană aflată în scaunul cu rotile. „Trebuie să votezi pe genunchi sau să pui cumva buletinul pe perete“

„A fost destul de greu, pentru că a trebuit să urc cu căruciorul câteva trepte. M-a ajutat soţia, pentru că, altfel, nu aş fi putut vota. Am tot semnalat această problemă de mult timp, deoarece eu aici votez mereu, dar nu s-au luat măsuri. Şi la aceste alegeri, situaţia este neschimbată“, a spus Robert. Acesta a întâmpinat probleme şi în cabina de vot: „Acea masă pe care trebuie să pui buletinul de vot pentru a vota este prea sus pusă şi nu pot ajunge la ea. Trebuie să votezi pe genunchi sau să pui cumva buletinul pe perete ca să pot aplica ştampila“.

„ Mi-a cerut să şterg fotografia din telefon“

Robert s-a fotografiat în faţa secţiei de votare cu buletinul pe care a fost aplicat un autocolant pentru a arăta faptul că secţia nu este adaptată, dar că, în ciuda acestei probleme, a reuşit să voteze, moment în care o poliţistă care se ocupă cu ordinea la secţia de votare din Buduhala l-a : „Mi-a spus că nu am voie să fac fotofrafii în incinta secţiei de votare. I-am explicat că vreau să arăt că am votat, în ciuda greutăţilor. Mi-a cerut să şterg fotografia din telefon, pentru că este ilegal. Eu doream să demarez o campanie pe Faceboook cu privire la secţiile neamenajate. Am explicat că eu nu pozez buletinul de vot, ci propriul buletin“

Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, a precizat că nu este interzisă fotografierea în afara secţiei de votare şi că va contacta poliţista din zonă pentru clarificarea situaţiei.

Conform Autorităţii Electorale Permanente, peste 86% din secţiile de votare de la nivelul ţării asigură accesul persoanelor cu mbilitate redusă. Conform legii, alegătorii care se deplasează cu dificultate pot vota la orice secţie de votare amenajată corespunzător.