Agentul de pază de la Biblioteca Judeţeană Gorj, pasionat de poezie. Vrea să îşi lanseze primul volum de versuri

Acesta lucrează de zece ani ca agent de pază la bibliotecă. A participat la multe evenimente culturale şi lansări de carte şi, astfel, să gândit să încerce să scrie şi el.

„Lucrez de zece ani ca agent de securitate şi intervenţie la Biblioteca Judeţeană şi am participat la multe lansări de carte şi alte evenimente culturale şi, astfel, mi-am dat seama că am o înclinaţie şi că pot scrie.

Temele pe care le abordez în poeziile mele sunt diverse, de la cele care transmit anumite sentimente patriotice şi până la cele legate de copilărie sau moarte.

Poeziile pe care le scriu se bazează pe experienţele de viaţă şi simţămintele mele“, povesteşte Vasile Certezeanu.

Vasile Certezeanu vrea ca în acest an să îşi lanseze prima carte de poezii. Acesta a scris până acum aproximativ 70 de poezii.

„Voi selecta 40-50 de poezii pentru a fi publicate în carte. Îmi doresc să organizez şi o lansare de carte la Biblioteca Judeţeană, dacă va fi posibil“, a mărturisit agentul de pază pasionat de poezie.

„Sunt omul casei“

Biblioteca este pentru Vasile Certezeanu ca a doua casă. Acesta nu se dă în lături de orice activitate a bibliotecii sau sarcină pe care o primeşte.

„Sunt omul casei, pentru că particip la tot felul de activităţi. Îmi place să ajut cu tot ce pot şi o fac din suflet totul. Locuiesc şi în apropiere de Biblioteca Judeţeană. Eu îmi doresc să ajut Biblioteca şi după ce mă voi pensiona“, spune Vasile Certezeanu.

Pasionat şi de sculptură

Sculptura reprezintă o altă mare pasiune a lui Vasile Certezeanu.

„Dălţile au ruginit de când nu le-am mai folosit. Am lucrat în lemn de nuc. Mi-am propus să realizez un album de fotografie cu lucrările realizate. Am în jur de 15 lucrări. Sunt realizate din bucăţi de lemn pe care le-am găsit în diferite locuri şi care mi-au fost aduse de pictorul Ion Mohora, de la Novaci. Am renunţat să mai lucrez în ultima perioadă din cauza lipsei timpului. Sper că voi pune din nou mâna pe dălţi“, explică Vasile Certezeanu.

A lucrat ca mecanic auto

Vasile Certezeanu a lucrat ca mecanic auto. Era considerat un specialist în repararea Daciilor, pentru că nu exista defecţiune pe care să nu o poată remedia.

„Am lucrat 17 ani la auto service-ul de pe strada Calea Bucureşti din Târgu Jiu. După care am lucrat pe cont propriu şi am avut primul service privat autorizat de Registrul Auto Român“, a mai precizat agentul de pază pasionat de poezie.