Singurul român care a participat la cel mai dificil ultramaraton montan din Europa: „Cel mai mare obstacol este privarea de somn“ FOTO

Claudiu Beleţoiu (30 de ani), din Vâlcea, a câştigat broznul la „Tor des Géants” (Turul Giganţilor) care conţine 3 probe de alergare: 130, 330 şi 450 de kilometri şi are loc pe suprafeţe foarte diferite (nisip, stâncă, stepă, mlaştină, gheaţă), la temperaturi diferite.

Tânărul ultramaratonist a luat startul celei mai dificile probe, cea de 450 de km., pentru prima oară.

“În 2019 am finalizat Tor des Géants, proba clasică de 330 km, o condiţie obligatorie pentru a putea să te înscrii la proba de 450 de kilometri. Mi-am dorit să revin în Valle d’Aosta pentru proba mai lungă, Tor des Glaciers, întrucât m-a intrigat ce mi-a spus câştigătorul primei ediţii: cele mai grele segmente Tor des Géants sunt cele mai uşoare din Tor des Glaciers. Mi s-a părut un obiectiv suficient de greu ca să mă forţeze să evoluez ca sportiv pentru a-l atinge, aşa că nu am avut nicio ezitare în a mă înscrie şi în 2020, când concursul nu a mai avut loc, şi anul acesta. Recunosc că m-am antrenat cu obiectivul de a ajunge pe podium, nu doar de a ajunge la finish”, a precizat sportivul.

Aflat pe lista celor mai 5 dificile curse de alergare din lume, Tor des Géants a ajuns anul acesta la ediţia cu numărul 11.

„Îţi testează limitele”

„Este o cursă care îţi testează limitele şi te pune într-o situaţie de viaţă şi de moarte de multe ori pentru că se desfăşoară pe un traseu lung, cu schimbări de altitudine şi de atmosferă. Am avut parte şi de o accidentare, am căzut aproape 3 metri în gol după ce am alunecat pe o stâncă şi m-am rănit la o coapsă. Chiar şi aşa, mi-am continuat cursa şi am încercat din răsputeri să nu pierd teren prea mult. Între mine şi locul doi a fost o diferenţă de 2 ore, iar între mine şi locul întâi a fost o diferenţă de 18 ore”, spune alergătorul.

La un moment dat, ceaţa a fost cel mai mare inamic al concurenţilor. „Din cauza ceţii am avut o întârziere de patru ore. Eu şi un alt sportiv ne-am rătăcit şi am fost la un pas să abandonăm, să ne devoalăm poziţia prin GPS, iar echipa de urgenţă să se ne extragă de pe traseu. Nu ne-am dat bătuţi şi am aşteptat ca vremea să îşi revină şi am continuat”.



Cursa montană de 450 de kilometri (denumită Tor des Glaciers) a avut ca termen limită 190 de ore, în tot acest interval atleţii având libertatea de a-şi gestiona orele de odihnă după propria strategie.

„În acest concurs, cel mai mare obstacol este privarea de somn. Eu am dormit 6 ore în 158 de ore. La un moment dat, din cauza lipsei somnului, ajunsesem pe o potecă şi o vedea cum se desfăşura în faţa mea, iar dacă nu aveam sprijin picam din picioare, efectiv. Este o aventură de povestit mult timp de aici înainte şi nu ajungi uşor să participi la ea. Pe lângă fondurile necesare este nevoie şi de o pregătire temeinică, pe care nu mulţi şi-o permit”, mai spune alergătorul care mărturiseşte că şi-a început povestea în urmă cu 8 ani, atunci când vedea în astfel de concursuri o variantă de „ieşeală”.

Participarea lui Claudiu Beleţoiu la acest concurs a fost realizată pe cont propriu, fără sponsorizări sau parteneriate, alergătorul neavând echipă de suport pe parcursul competiţiei.

Concursul a luat naştere după o idee a lui Cyril Fondeville, un alergător francez, organizator şi promotor de curse extreme în zonele cele mai fascinante şi dificile din lume şi face parte din proiectul 5Legends, care include 5 dintre cele mai dificile concursuri de anduranţă.

Concurenţii aleargă multe pasaje la altitudine, cel mai înalt punct al traseului fiind situat la 3.300 de metri (sunt 8 vârfuri de peste 3.000 de metri pe întregul traseu, iar alergătorii se află constant la mare înălţime, o altă provocare pentru organism).



Privarea de somn şi diferenţele de temperatură dintre zi şi noapte au fost principalii inamici pentru mulţi concurentţi, rata abandonurilor ajungând la aproximativ 50%.

Primii doi alergători, Luca Papi (franco-italian) şi Jules-Henri Gabioud (elveţian), au decis un finish comun, pe prima poziţie.

Claudiu a dedicat toată pregătirea din acest an principalului său obiectiv de alergare din 2021. Pentru această competiţie, sportivul a avut un volum de antrenament de aproximativ 5.000 de km (acumulând o diferenţă de nivel de 100.000 metri).

În încercarea sa din acest an, Claudiu Beleţoiu a avut şi o cauză nobilă pentru care a luptat să ajungă la finish, proiectul ales de el fiind o campanie a Asociaţiei TOTUL ESTE POSIBIL, prin care copiii provenind din medii defavorizate au primit ajutor constând în resurse specifice începerii noului an şcolar.

Din anul 2015, Claudiu ajută sportivii să se iniţieze sau să progreseze în alergare prin intermediul antrenamentelor de joi dimineaţa (6.00 AM, pe stadionul Dinamo), programul său de alergare SUNT ÎN FORMĂ ( sunt-in-forma.ro ) fiind urmat până în prezent de peste 1.500 de persoane.

Întâlnirile fizice sunt suspendate pe perioada pandemiei, dar programele personalizate sunt oferite constant tuturor celor care aleg să progreseze cu ajutorul unui antrenor personal.

