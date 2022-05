O defecţiune la reţeaua electrică din Peştera Ialomiţei îi ţine departe pe turişti

Peştera Ialomiţei, aflată în localitatea Moroeni, judetul Dâmboviţa, pe versantul drept al Cheilor Ialomiţei, la o altitudine de 1.560 metri, este închisă publicului, începând cu data de 18 mai 2022.

Peştera Ialomiţei are o dezvoltare cumulată de 1.128 metri, dintre care doar 450 metri sunt accesibili şi amenajaţi pentru vizitare. Intrarea este orientată spre est, iar gura peşterii, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 metri şi o lăţime de 16 metri. Temperatura în peşteră oscilează între 4 şi 6 grade.

Umiditatea este destul de mare, între 85 şi 100%.

După remedierea situaţiei, revenim cu informaţii. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să apelaţi numărul de telefon: 0753.022.125.

Între timp s-a deschis campingul de la Zănoaga, singurul camping din Staţiunea Peştera-Padina.