Mândrie de român. Vasile Lupaşc a cucerit 4 medalii de aur la Campionatul Mondial de karate din Italia: „A fost cel mai bun campionat din cariera mea”

Evenimentul a avut loc în Marina di Carrara, în perioada 1-4 noiembrie.

Vasile Lupasc, în vârstă de 45 de ani, a concurat la 4 probe, 2 la categoria 19 – 30 de ani, unde a cucerit 2 medalii (argint şi bronz) şi a eliminat 12 sportivi în vârstă de 20 de ani, şi la categoria +40 de ani, la care a cucerit 2 medalii de aur.







Ulmtimul mondial pentru Lupaşc

A fost ultimul campionat mondial la care va participa. „Am concurat la 4 probe de kata şi am câştigat patru medalii de aur. A fost cel mai bun campionat din toată cariera mea. M-am simţit cel mai bine. A fost o combinaţie ciudată între relaxare şi emoţie, că dacă te faci de râs la final, publicul şi ceilalţi sportivi aşa îşi vor aminti de tine. Am văzut foarte mulţi sportivi buni şi care, la finalul carierei au fost uşor ridicoli. Aşa că tot anul am tras foarte tare. S-au legat toate excelent. La Campionatul Mondial nu prea poţi să te duci nepregătit, pentru că eşti spulberat”, a declarat, pentru „Adevărul”, Vasile Lupaşc.

Vasile a cucerit, în toată cariera, 19 medalii de aur, începând din 2005, atunci când a participat la primul său Campionat Mondial, care a avut loc în Brazilia.

Făcând parte din conducerea Federaţiei Mondiale de Karate WTKA, Vasile Lupasc a primit dreptul de a organiza Campionatul European de Karate în Târgovişte, în perioada 24-26 aprilie. „Doar la acesta o să mai particip şi doar la o probă”, a spus acesta.

Încurcătură pe podium, la Marina di Carrara

Organizatorii, independent de voinţa lor, au încurcat imnul României cu cel al Rusiei, chiar în momentul în care Vasile se afla pe podium şi trebuia să primească onorul.

Vasile Lupaşc a făcut karate tradiţionale cu doi mari maeştri: David Scott, maestru Zen şi Giuseppe Meloni (bodyguard al lui Frank Sinatra). La Irish Open, în 2006, arbitrii i-au dat nota 9.9 (nu aveau 10), în condiţiile în care nota 9 se acorda foarte greu.

În urmă cu patru ani, Vasile Lupaşc a reuşit să obţină un manuscris din bibliotecile de la Vatican, în care un călugăr, pe numele său Niccolo de Modrussa, scrie destul de amplu despre Vlad Ţepeş, despre acţiunile lui, dar şi despre motivaţiile lui politice şi militare. Lucrarea se numeşte „Despre războaiele goţilor”. Documentul se află încă la stadiul de traducere.

