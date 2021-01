Legume proaspete la uşa ta. Cum şi-a ajutat familia o tânără specialistă în marketing să-şi vândă online produsele

Familia Matu cultivă aproape 3 hectare de teren, atât în câmp deschis, cât şi în solarii. Marfa nu se mai duce la piaţă, ci este vândută online, direct la uşa clienţilor.

„Deşi lucrăm pământul de când ne ştim, am creat acest proiect în luna martie 2020, fiind împinşi de criza sanitară din lume. Produsele noastre sunt cultivate în mod tradiţional, cu mare responsabilitate faţă de om şi natură. De aceea, produsele noastre sunt curate, nu sunt modificate genetic şi nu conţin pesticide”, spun agricultorii, care şi-au făcut şi un site, legumeverzi.ro , unde clienţii se pot plimba, virtual, printre legume şi fructe.

Gustul este principalul diferenţiator şi apreciat de cei peste 300 de clienţi, fără de care acest proiect nu ar fi existat.

„Pandemia ne-a împins la partea de online. Noi lucrăm în Bucureşti, eu şi prietenul meu. În perioada pandemiei ne-am retras la ţară şi am văzut că părinţii mei întâmpină dificultăţi mari în a vinde marfa. Atunci am lansat o platformă pentru a-şi vinde produsele pe care le au în curte. Oamenii erau dornici să cumpere cât mai mult online. Până atunci mergeam efectiv la piaţa publică, în Pucioasa. Aveam o clientelă a noastră. Mama mea vindea la piaţă şi am schimbat puţin variana de a vinde”, ne-a spus Corina Matu.









Cei mai mulţi clienţi sunt din Bucureşti. În perioada aceasta, solariile sunt pline de trufandale: ceapă verde, salată, ridichi.

„Facem treaba asta de foarte mulţi ani. Părinţii mei fac de 30 de ani agricultură, şi bunicii mei la fel. Au folosit metode tradiţionale, nu au avut fonduri externe. Pe vremea comunismului au lucrat la acele cooperative şi de acolo li s-a oferit pământ. Avem trei hectare. Avem şi în câmp deschis, dar partea de solarii s-a dezvoltat în ultima perioadă. Am înţeles că s-a schimbat clima şi producţia în aer liber nu mai este atât de fiabilă”, spune Corina Mitu.

Legume crescute cu grijă

Agricultorii au convingerea că produsele naturale, crescute cu grijă, pot îmbunătăţi semnificativ sănătatea noastră şi în final pot aduce beneficii stilului nostru de viaţă.





„Preluăm comenzile primite cu cel puţin 2 zile înainte de livrare, ne alocăm timp pentru culegerea şi împachetarea produselor”, adaugă tânăra de 30 de ani.

Practic, comerţul online pe legumeverzi.ro se vinde acum 70% din producţia familiei Mitu.





„Suntem o afacere mai mult de familie, îi ajutăm pe părinţi. Momentan suntem în etapa în care ne dezvoltăm, aflăm care sunt cerinţele clienţilor. Ne bucurăm că ne-am creat o reţea foarte fidelă şi asta prinde foarte bine”

