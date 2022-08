Cum s-a răzbunat un bărbat acuzat că şi-a construit casa lipită de gardul vecinului VIDEO

Partea vătămată, inginer IT de meserie, spune că şi-a cumpărat o casă pe o stradă din oraş, iar vecinul de vizavi s-a apucat să-şi construiască şi el un imobil pe o suprafaţă de teren de doar 70 mp, lipindu-şi zidurile de gardurile lor, nerespectând normele privind amplasarea ferestrelor.



Mai multe plângeri au fost depuse la instituţiile abilitate, iar familia învinuită de nerespectarea legii a fost nevoită să dărâme construcţia.

Numai că proprietarul a decis să dărâme zidurile peste gard, în curtea vecinului cu care s-a certat. La întreaga scenă a asistat şi poliţia, iar camerele de supraveghere au surprins totul.

„M-am trezit într-o dimineaţă cu o buşitură foarte puternică, am crezut că e cutremur, nu îmi imaginam ce se poate întâmpla aşa ceva. Când am ieşit, am constatat că peretele casei care e lipită de gardul meu este dărâmat. Au împins calupurile în curtea mea. Eu ştiam din proiect că trebuia să construiască 30%, dar el a construit 100% din suprafaţă”, spune Adrian Badea, proprietar.

Mama sa spune că nu au linişte de când s-au mutat acolo.

„Ne-am speriat, am crezut că a intrat o maşină în gard. Nici nu m-am gândit să se întâmple aşa ceva. La şase şi opt minute dimineaţa s-a întâmplat necazul. Au fost atacuri, jigniri, s-au legat de noi, până şi-a ridicat construcţia aici. Atunci a început şi ne-au spus că ei îşi fac ce vor”, a povestit mama bărbatului.

Când a văzut că toate că toate bca-urile din zidărie cad la el în curte, bărbatul a sunat la Poliţie. Un zid al casei a căzut în curtea vecină chiar când oamenii legii erau de faţă.

„Noi mâncăm fumul şi el carnea”

Proprietarii casei construite ilegal spun că ei au respectat proiectul, dar că se vor supune legii până la urmă.



„De când a venit aici, numai probleme avem. Când face grătar, zice că noi mâncăm fum şi el mănâncă carnea. De când a venit, numai balamuc şi scandal avem. De la casa asta a pornit totul, pentru că fostul proprietar nu a vrut să îi vândă pământul ăsta lui”, a declarat mama bărbatului care şi-a construit casa pe toată suprafaţa terenului.

Pe rolul Parchetului Găeşti a fost înregistrat un dosarul penal privind infracţiunea de „loviri şi alte violenţe” din noiembrie anul trecut, în care sunt vizaţi aceiaşi protagonişti.

Primăria spune că respectiva construcţie a depăşit, pe fiecare latură, cu 1,3 metri spaţiul legal.