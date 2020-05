Cum arată casa de vis în care s-au mutat surorile care au trăit într-un fost grajd „Bucuria familiei e de nedescris“

Mara, Iza, Cătălina, Andra şi Paraschiva au o curte generoasă, mobilă în fiecare cameră, dar şi un loc de joacă.

Marius şi prietenii săi s-au ocupat de toate aspectele. Şi nu a fost deloc uşor. Drumul de la prima cărămidă şi până aici a fost extrem de anevoios, dar totul e bine când se termină cu bine.

Fetele au vârste cuprinse între între 4 şi 13 ani, iar noua locuinţă a fost special concepută pentru ele: are spaţiu de joacă, a fost plantat gazon, iar camerele au fost dotate cu mobilier adecvat vârstei lor.

De la apariţia situaţiei lor în presă, „Asociaţia Şansa Ta“ a decis să le schimbe soarta fetelor şi să le construiască o casă.

Cheia şi actul de proprietate fost predate.

„Bucuria familiei este de nedescris în cuvinte şi cred că nici pozele nu pot capta uneori toată emoţia. După 10 săptămâni de muncă intensă şi depăşit obstacole pe care nu mi le aş fi imaginat la început, pot spune cu mândrie "am reuşit!" Noi, am reuşit împreună să aducem un strop de bucurie, in plină pandemie. Aş vrea să pot mulţumi fiecăruia în parte, însă am fost peste o mie de persoane implicate în acest proiect şi mă tem că n-aş reuşi să vă aduc mulţumiri la nivelul la care le meritaţi. Mă rezum la un simplu «mulţumesc din suflet tuturor». Ceea ce am promis, am realizat chiar dacă am avut parte şi de acest coronavirus care a declanşat starea de urgenţă la o săptămână de când am început”, a spus Marius Simionică.