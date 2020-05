Centrul de Asistenţă Medico Social Niculeşti, în atenţia DSP. Directorul de acolo a fost confirmat cu COVID

Directorul Centrului de Asistenţă Medico – Social Niculeşti, judeţul Dâmboviţa, a fost depistat pozitiv. Bărbatul are 64 de ani, iar virusul COVID – 19 l-a luat de la băiatul său, depistat şi el pozitiv încă de marţi şi internat la Spialul Colentina din Bucureşti.

„Dupa cum ati aflat in momentul de fata avem 3 cazuri de "pozitiv". Unul in Movila si internat la Targoviste si doua in Niculesti si internate in Buc. Cele doua cazuri din Niculesti, Panait Daniel si Panait Bogdan tata si fiu precum si cel din Movila sunt in afara de pericol. Tatal care este si Director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala-CAMS Niculesti a "dobandit" virusul de la fiul sau care a fost dpistat pozitiv cu o zi inainte de a-si face testul. In data de 07 mai a fost anuntat ca este pozitiv, dar asimptomatic si a fost internat in spital. Astazi DSP Dambovita a efectuat ancheta epidemiologica la CAMS si a dispus masurile necesare in astfel de situatii, inclusiv izolare la domiciliu pt. unii din contactii sai. In randul personalului si al pacientilor nu exista niciun caz de infectare si niciun risc pentru populatie. Luni vor fi testati toti cei cu care au intrat in contact direct cu dl director”, a spus, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Niculeşti, Soare Dorinel.

În Răcari peste 50 de persoane din centrul de bătrâni sunt infectate cu noul coronavirus şi internate la secţia de boli infecţioase din Târgovişte.