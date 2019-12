Care sunt judeţele cu cele mai mari rate ale mortalităţii infantile. Dâmboviţa, în top

Potrivit „Salvaţi Copiii”, clivajul mare care există între judeţele din ţară în ceea ce priveşte şansa la viaţă a nou-născuţilor prematur sau cu patologii grave arată insuficienţa politicilor publice, care concentrează maternităţile dotate cu aparatură medicală în zone geografice favorizate, lăsând descoperite zone mai vulnerabile.

„Salvaţi Copiii” arată că din datele INS pentru 2018 România este definită ca având „extremităţi”, în ceea ce priveşte şansa nou-născuţilor la supravieţuire: cele mai mari rate ale mortalităţii infantile (la mia de copii născuţi vii) s-au înregistrat în judeţele: Tulcea – 15,5‰, Botoşani – 12,9‰, Sălaj – 11,5‰, Călăraşi – 11,2‰ şi Caraş-Severin – 10‰.

La polul opus, cele mai mici rate ale mortalităţii infantile s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa – 2,9‰, Bucureşti – 3,6‰, Ilfov – 4,1‰, Giurgiu, Arad şi Timiş – 4,5‰.

De asemenea, rata medie a mortalităţii în rândul copiilor sub un an este de 5,3 la mie în urban în 2018, faţă de 7,4 la mia de copii născuţi vii, cât era în 2012. Pentru rural, rata medie este de 7,9‰ în 2018, faţă de 12,9‰ cât era în 2012.

Dintre cazurile de mortalitate infantilă înregistrate în România, o mare parte a fost asociată cu prematuritatea şi greutatea mică la naştere, precum şi cu afecţiuni a căror origine se situează în perioada perinatală.

Sorana Cîrstea, lângă bebeluşii născuţi prematur din Târgovişte

Bebeluşii născuţi prematur au o şansă în plus la viaţă datorită tenismenei Sorana Cîrstea, care a donat Spitalului Judeţean de Urgenţă un incubator performant, în valoare de 75.000 de lei. Tenismena din Târgovişte a donat incubatorul prin Organizaţia „Salvaţi Copiii”.

Maternitatea din Târgovişte a fost ridicată la unitate de grad III, ceea ce înseamnă că poate prelua şi trata cazuri cu vulnerabilităţi crescute. În realitate, este departe de o finanţare corespunzătoare, arată Organizaţia „Salvaţi Copiii”.

Doar 23 de unităţi sunt de nivel III şi pot prelua cazurile severe

Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, în timp ce în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă încă din primul minut de viaţă pentru a supravieţui.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România: 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.