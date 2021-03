Bunicile karatiste din Târgovişte care se antrenează cot la cot cu tinerii: „Am scăpat de dureri”

Şcoala de Arte Marţiale Mixte “AGER” din Târgovişte îi ajută pe cursanţii de orice vârstă să îşi depăşească limitele. Indiferent de vârstă, cei care se antrenează acolo spun că au devenit mai puternici, mai neînfricaţi şi mai sănătoşi.

Printre cursanţii de la Ager Club sunt şi patru pensionare care se antrenează de ani buni cot la cot cu cei mult mai tineri. Luminiţa Mihai (63 ani), Gabriela Popescu (61 ani), Marilena Drăguţ (65 ani) şi Doina Staicu (69 ani) sunt karatistele care nu se dau bătute niciodată.

„Singura muncă, să spunem aşa, e că atunci când vii la sală nu spui ce boală ai, ce probleme ai. Ăsta e obicieul tuturor. Le băgăm printre cei tineri, să vorbim de planuri, de viitor, de ce bine o să fie. Se schimbă şi corpul, se schimbă mintea imediat. Bărbaţii se dezvoltă mai repede, dar la femeie e ceva mai greu. Durează puţin până îşi intră în ritm, apoi e mai uşor”, spune Viorel Staicu jr, care, alături de fratele său mai mare, conduce Ager Club.

Pensionara care vine de cel mai mult timp la sală este Luminiţa Mihai, care este un exemplu pentru celelalte colege. Are mai bine de cinci ani de antrenamente şi participă şi la concursuri, crosuri şi semimaratoane.

Doamna Luminiţa s-a hotărât să schimbe ceva în stilul său de viaţă şi a mers să facă mişcare la Club Sportiv Ager Târgovişte. „Am venit la modelare corporală, pentru că începusem să mă îngraş. Ajunsesem la 87 de kilograme. Mă dureau genunchii, mă durea mijlocul, nu era bine deloc. Am început antrenamentele, am început să alerg şi să vin la sală. Acum am 71 de kilograme şi am scăpat de dureri“, povesteşte Luminiţa, care şi-a îmbunătăţit sănătatea şi şi-a înfrumuseţat viaţa prin sport.