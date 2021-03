Alegeri locale forţate într-o comună din Dâmboviţa. Liberalii din Cojasca lipsesc de la şedinţe

Din acest motiv, Prefectura Dâmboviţa a cerut în instanţă dizolvarea Consiliului Local Cojasca.

„În temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (2) din Codul Administrativ, Prefectul judeţului Dâmboviţa a solicitat Tribunalului Dâmboviţa să constate dizolvarea de drept, în condiţiile art. 143 alin. (1) lit. a) a Consiliului Local Cojasca întrucât, de la data constatării ca legal constituit, respectiv 27.10.2020 (Ordinul Prefectului nr. 602/28.10.2020) şi până la data de mai sus, Consiliul Local Cojasca, deşi a fost legal convocat, nu s-a întrunit în nicio şedinţă ordinară sau extraordinară pe durata a patru luni calendaristice consecutive, respectiv noiembrie 2020- februarie 2021”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Dâmboviţa.

La Tribunalul Dâmboviţa a fost deschis dosarul nr. 922/120/2021, iar instanţa va decide situaţia CL Cojasca după analiza situaţiei şi a înscrisurilor. „În situaţia în care va constata dizolvarea de drept, în termen de 90 de zile, la o dată stabilită de Guvernul României, vor fi organizate alegeri pentru noul consiliu local”, mai arată Prefectura Dâmboviţa.

Victor Gheorghe FOTO: dambovitanews.ro

Primarul comunei Cojasca, Victor Gheorghe (PSD), a declarat, pentru „Adevărul”, că motivul pentru care nu s-a întrunit Consiliul Local a fost lipsa de cvorum.





Mai exact, se pare că cei şapte membri PNL din CL Cojasca nu au binevoit să se prezinte la convocări, să stea la aceeaşi masă cu cei opt consilieri PSD.





Surse din PNL au declarat că organizaţia locală din Cojasca nu a acceptat că a pierdut majoritatea la limită şi vrea să fie organizate din nou alegerile, sperând la un rezultat mai bun.

Edilul precizează că neconstituirea Consiliului Local a privat comuna de realizarea multor proiecte importante, în această perioadă.

„Timp de 4 luni nu am reuşit să întrunim Consiliul Local şi Prefectura Dâmboviţa a cerut dizolvarea. Este păcat, pentru că în tot acest timp aveam de semnat proiecte importante pentru toată comunitatea, cum ar fi racordarea la gaze, canalizarea şi multe altele. Vorvim de educaţie, de sănătate, nu am putut să le dăm copiilor tablete, nu am putut cumpăra un microbuz şcolar, dezinfectanţi şi multe altele”, a precizat primarul localităţii.

Victor Gheorghe se află la al treilea mandat de primar al comunei Cojasca.