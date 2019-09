Învăţare prin joc, lectură şi experimente pentru 200 de copii din judeţul Dâmboviţa, la Atelierele de Vară Şotron

În Dâmboviţa, 16 Ateliere Şotron susţinute de 40 de profesori - voluntari din judeţ au avut anul acesta loc în lunile iulie şi august, cu un total de peste 200 de copii - majoritatea din medii rurale şi urbane defavorizate - care au beneficiat de două săptămâni de învăţare prin joc, lectură şi experimente, la grădiniţă.

La nivel naţional, 6.000 de copii au beneficiat de Atelierele Şotron vara aceasta, în cadrul a 480 de Ateliere organizate în 37 de judeţe. Proiectul a fost posibil cu participarea voluntară a aproximativ 1.200 de profesori de învăţământ preşcolar – care au organizat Ateliere în satul/cartierul lor sau care s-au deplasat într-o altă comunitate.

Tema Atelierelor din acest an a fost Lumea vie – plante şi animale, iar în fiecare zi copiii şi profesorii au explorat prin activităţi integrate ceea ce ne înconjoară, de la firul ierbii până la stele. În ateliere s-au aplicat multe elemente din noul curriculum pentru educaţie timpurie, recent aprobat.

Obiectivul Atelierelor a fost acela de a crea o comunitate de învăţare, cu scopul de a dezvolta autonomia în învăţare a copiilor, de a încuraja cooperarea, de a aprofunda cunoştinţe şi, de asemenea, pentru a le deschide poarta spre cunoaştere acelor copii care nu au alte experienţe de învăţare pe timpul verii.

„Odată cu Atelierele, Dâmboviţa a predat ştafeta celor 6 luni de Capitală a Educaţiei Timpurii; ne-am bucurat să fim noi judeţul în care se lansează proiectul, la începutul lunii iulie, cu Atelierul Zero la Gura Şuţii: au fost 2 săptămâni frumoase, cu mulţi oaspeţi, cu foarte multe activităţi interactive şi copii fericiţi. A urmat o vară plină de învăţare prin joc, la grădiniţă, pentru peste 200 de copii din Dâmboviţa. Felicitări profesorilor-voluntari!", a declarat prof. Cristina Stroe, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

Activităţile din cadrul Atelierelor au fost susţinute cu materiale educaţionale puse la dispoziţie de OvidiuRo (de la numeroase cărţi ilustrate de ficţiune sau non-ficţiune la hărţi, lupe, magneţi, kituri de germinare şi de igienă sau cărţi pentru copii, acasă), materiale ce au rămas în grădiniţe şi vor fi folosite de copii, în noul an şcolar.

De asemenea, profesorii au participat la cel puţin unul din trainingurile regionale, judeţene sau locale dedicate Atelierelor, susţinute de trainerii şi profesorii-formatori OvidiuRo în lunile iunie şi iulie.

„Vara aceasta am avut o participare-record la Ateliere, faţă de anii trecuţi. Practic, numărul educatoarelor care au susţinut un Atelier s-a dublat. Este pentru noi un semn evident că schimbarea începe să vină, din interior: profesorii simt ei înşişi nevoia de a aduce metode interactive de învăţare în activităţile la grupă, vor să atragă resurse noi şi de calitate, mai ales în grădiniţe defavorizate şi sunt deschişi să schimbe semnificativ felul în care s-au raportat până acum la copii, în activităţile zilnice”, spune Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.

Anul acesta, Atelierelor li s-a adaugat un modul de ştiinţe şi experimente - Poveşti de Vară sub Lupă, o continuare a proiectului lansat în 2018 de OvidiuRo cu susţinerea Raiffeisen Bank – Poveşti sub Lupă; ca şi ediţia anterioară, şi anul acesta proiectul s-a bucurat de un impact major, aducând numeroase cărţi şi resurse centrate pe experimente sau matematică în grădiniţe defavorizate şi formând profesori în activităţi de predare prin STEM.

12 zile de Ateliere

Fiecare Atelier s-a desfăşurat pe parcursul a 12 zile, timp de minim 3 ore, zilnic, în perioada iulie – august 2019; Atelierul a început cu Ziua 0, când copiii şi părinţii lor luau contact pentru prima dată cu modulul. Au urmat 10 zile consecutive (de luni până vineri) de activităţi tematice la grădiniţă pentru ca, la final, în ziua 12, să aibă loc festivitatea de încheiere a Atelierului, din nou cu participarea părinţilor.

Toamna trecută OvidiuRo a lansat, la nivel judeţean, programul-pilot de lectură în grădiniţe Fiecare copil merită o poveste. În cadrul proiectului, 2000 de copii din cele mai sărace comunităţi din judeţ au primit Prima Carte pentru acasă, iar 11 centre de lectură (GrădiBiblioteci) au fost asamblate în tot atâtea grădiniţe defavorizate. În plus, începând cu ianuarie 2019, Dâmboviţa a fost, pentru jumîtate de an, Capitala Educaţiei Timpurii, cu numeroase intervenţii implementate de OvidiuRo în parteneriat cu ISJ Dâmboviţa.

Parteneriatul pentru educaţie preşcolară de calitate dintre OvidiuRo şi ISJ Dâmboviţa a început în anul 2007, iar până în 2015 au fost pilotate intervenţii precum tichetul social pentru grădiniţă sau Caravane medicale în 6 dintre cele mai defavorizate comunităţi din judeţ. Până în prezent, an de an, numeroşi profesori – voluntari au organizat modulele educaţionale Ateliere de Vară şi Şotron 2. Odată cu Legea Fiecare Copil în Grădiniţă (Legea nr 248/2015), începând cu 2016, OvidiuRo a implementat în Dâmboviţa 3 caravane de citit, a susţinut 2 comunităţi cu Granturile Hai la grădininiţă şi alte 3 cu Granturile Poveşti sub Lupă şi a susţinut zeci de traininguri judeţene sau regionale.

