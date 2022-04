Victorie pentru „omul cu autostrada de un metru” în procesul cu Poliţia. Amenda pentru o pretinsă încălcare a regulilor din pandemie, anulată de judecători

Omul de afaceri Ştefan Mandachi a câştigat în instanţă un proces cu Poliţia, după ce a primit un avertisment scris din partea acestora pentru un eveniment privat organizat în pandemie.

„Practic, instanţa de judecată a hotărât negru pe alb că nu am organizat nicio nuntă, totul a fost o scorneală. Pe bună dreptate, raportat la contextul social, a fost o bătaie de joc la adresa muncii cinstite a unor oameni. Faptul că s-a împânzit o ştire falsă a însemnat un bocanc în gură pentru un contribuabil, o pată de imagine greu de şters. E o victorie amară. Am câştigat procesul, însă daunele provocate nu mai pot fi reparate. E o victorie pentru toţi antreprenorii din HoReCa”, a declarat Ştefan Mandachi, după reuşita din instanţă.

Afaceristul spune că a respectat legea, iar societăţile sale au luat de fiecare date măsurile stricte de protecţie, fiind un promotor al respectării deciziilor autorităţilor în pandemie.

„Mai mult decât atât, am donat sute de mii de euro în lupta împotriva COVID-19 şi am oferit un hotel nou-nouţ gratuit tuturor celor care s-au luptat cu criza sanitară. Am donat o secţie de terapie intensivă mobilă şi am mobilizat zeci de mii de români să lupte cu pandemia şi să doneze bani”, a mai adăugat Mandachi.

Chiar dacă a fost vorba doar despre un avertisment scris şi nu de o amendă, Mandachi şi avocatul său au considerat că prin aceasta s-au adus prejudicii de imagine hotelului, considerând procesul o mare victorie.

Pe rolul instanţei se mai află un dosar prin care Ştefan Mandachi a contestat o decizie asemănătoare a autorităţilor. Acest proces se află în desfăşurare şi nu s-a ajuns la nicio finalitate până în acest moment.

Ştefan Mandachi a devenit cunoscut românilor mai ales după ce a costruit din banii lui un segment de autostradă de un metru, pentru a demonstra neputinţa autorităţilor, dar şi faptul că cheltuielile publice de infrastructură se fac la preţuri exagerat de mari.

