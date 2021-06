Urmărit general în România, viaţă de lux în Ucraina. „Aş sta cu tot dragul la puşcărie, dar îi ajut pe copii şi pe bătrâni”

La sfârşitul săptămânii trecute, afaceristul Dumitru Morhan, dat în urmărire generală într-un dosar de înşelăciune şi în cazul căruia statul român a cerut extrădarea, şi-a anunţat prietenii din Suceava că va fi făcut cetăţean de onoare al oraşului Storojineţ, din Ucraina, unde a fugit în iunie 2014, ca să scape de închisoare.

Dumitru Morhan a explicat că va primi onoranta distincţie pe scenă, în timpul unui eveniment organizat de Zilele Oraşului. Aşa că reporterul „Adevărul” s-a deplasat în Ucraina şi s-a întâlnit cu controversatul afacerist.

Dumitru Morhan şi teancurile cu bani

Ceremonia de decernare a diplomelor a avut loc în centrul urbei, unde Dumitru Morhan şi-a făcut apariţia cu o echipă de filmare după el, relaxat şi bucuros că ucrainenii îl vor premia. Avea în buzunarele de la piept două teancuri cu bancnote, unul cu grivni, altul cu dolari.

A început să le împartă bani cerşetorilor şi persoanelor cu handicap pe care le-a întâlnit în drumul său spre scenă şi a cerut să fie fotografiat alături de poliţiştii care asigurau ordinea la eveniment, semn că n-ar avea probleme cu legea în statul vecin.

Totuşi, ucrainenii nu l-au făcut cetăţean de onoare

Contrar celor spuse prietenilor, Dumitru Morhan nu a fost făcut cetăţean de onoare de către administraţia oraşului ucrainean. A primit, în schimb, două diplome, prima, din partea Primăria Storojineţ. „Se acordă lui Dumitru Morhan, proprietarul uzinei de ape minerale Budineţ, pentru poziţia civică activă, pentru activitatea filantropică, conştiincioasă, în domeniul protecţiei sociale a cetăţenilor, ajutorul constant în realizarea acţiunilor filantropice, contribuţia personală de umanism şi empatie. Cu ocazia aniversării zilei oraşului”, este mesajul de pe diploma semnată de preşedintele comunităţii teritoriale unite Strojineţ.

Titlul de „voluntar al anului” din partea ofiţerilor pensionari

A doua diplomă a fost primită din partea Uniunii Ofiţerilor din Structurile de Forţă şi a altor Formaţiuni Militare, fiind vorba despre o asociaţie a ofiţerilor pensionari care au activat în Poliţie şi Servicii. Diploma a fost acordată pentru „poziţia civică, înaltul profesionalism, devotament, iniţiativa de voluntar, pentru activitatea îndelungată, constantă, sârguincioasă, de acordare a ajutorului material, financiar, spitalelor, invalizilor, persoanelor vârstice şi pentru contribuţie deosebită în edificarea statului ucrainean”. „Dispun să se decoreze cu medalia voluntarul Ucrainei proprietarul uzinei de ape minerale Budineţ, Dumitru Morhan”, a spus pe scenă preşedintele asociaţiei.

„Am investit 50 de milioane de euro în Ucraina”

După ce a coborât de pe scenă, afaceristul a fost de acord să răspundă la câteva întrebări pentru „Adevărul”. Înainte însă, a ţinut să se laude cu uriaşele panouri publicitare plasate în principalele intersecţii ale oraşului prin care ucrainenii sunt informaţi că românul este un investitor care are grijă de ţinutul lor.

Dumitru Morhan susţine că a intrat în Ucraina legal şi că avea în conturi 5 milioane de euro pe care i-a investit. Ar fi cumpărat o linie de îmbuteliere a apei minerale şi o fabrică de dulciuri. „Am fost numărul 1 în România, sunt numărul 1 şi în Ucraina (...). Am investit în Ucraina 50 de milioane de euro. Am luat una dintre cele mai mari fabrici de apă minerală din Ucraina. Business-ul merge foarte bine. Avem investiţii serioase şi la Hmelnitc. Avem o fabrică de zahăr şi dulciuri. Ne ocupăm şi de construcţii”, a declarat românul.

Pentru acţiunile sale filantropice, Dumitru Morhan s-a autoproclamat cel mai bun român. Crede că a fost condamnat pe nedrept în România şi că nu trebuie să mai stea după gratii. Spune că este un om liber şi că nu a venit în ţară în ultimii şapte ani pentru că nu a vrut. Totuşi, se plânge că statul român nu i-a refăcut paşaportul expirat.

„Consulatul. De ce este consulat? Să îmi dea paşaportul sau să îl prelungească pe acesta. Ei spun că aş mai avea de stat la puşcărie o lună sau două. Mă duc să stau cu tot dragul, dar am început afacerile, ajut copii, ajut bătrâni. Eu nu fug. Le-am spus la toţi unde locuiesc. Eu am casă la Cernăuţi, am casă la Kiev. M-am întins mult şi aici. Am intrat în Ucraina prin vamă, legal, nu prin pădure. E vrăjeală că mă caută Interpolul. Am ieşit din Ucraina în perioada asta, am fost şi în Germania şi în Londra. Numai în România nu am fost, pentru că nu am vrut”, susţine Dumitru Morhan.

Deşi este umărit general, nu apare pe site-ul IGPR

Contactat telefonic, avocatul lui Dumitru Morhan, Ioan Bulboacă, a confirmat că afaceristul este dat în urmărire generală. Totuşi, el a explicat că, dacă înainte de a pleca din ţară, Morhan trebuia să mai stea şase luni la închisoare, acum ar avea de stat 12 luni. Ioan Bulboacă a mai spus că suceveanul a stat şi în Ucraina un an în arest la domiciliu, în dosarul instrumentat în România. „Există un mandat de arestare pe numele său. Avea de executat şase luni, acum sunt 12 luni şi nu înţelegem de unde. A cerut contopirea perioadei de detenţie pentru că el a stat în Ucraina în arest la domiciliu. Practic, a executat mai mult decât avea de executat, dar instanţa nu a admis cererea”, susţine avocatul.

Pe de altă parte, surse din Poliţia Română au transmis că Morhan trebuie să mai stea după gratii în ţară încă trei ani şi că ar avea dreptul la revizuirea dosarului abia în 2024. Chiar dacă este dat în urmărire generală, suceveanul nu figurează pe site-ul Inspectoratului General de Poliţie.

De ce a fost condamnat Dumitru Morhan

Dumitru Morhan a condus afaceri şi în România, având în judeţul Suceava o fabrică de lactate şi o balastieră. La începutul anilor 2000, s-a înscris în Uniunea Ucrainenilor din România. El a ajuns în penitenciar în noiembrie 2012, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat la trei ani de închisoare în dosarul privind tentativa de înşelăciune a văduvei fostului deputat Ştefan Tcaciuc. Pe 8 ianuarie 2004, a întocmit în fals un contract de împrumut cu dobândă, în care a scris că i-a împrumutat lui Ştefan Tcaciuc suma de 80.000 dolari, după care a încercat să „recupereze“ aceşti bani în instanţă. Anchetatorii spun că Morhan a folosit contractul de împrumut falsificat să obţină şi de la moştenitorii defunctului Ştefan Tcaciuc suma de 97.643 dolari. În acest scop, bărbatul a deschis două procese civile, pe 8 ianuarie 2004 şi 8 octombrie 2005. După respingerea de către instanţa de judecată a somaţiilor de plată, formulate pe baza primului contract de împrumut falsificat, Morhan a plastografiat un al doilea contract de împrumut, tot pe un formular tipizat, pe care l-a datat 8 martie 2003. Aici, spun procurorii, bărbatul menţiona în fals că a împrumutat Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentată de acelaşi Ştefan Tcaciuc, cu suma de 200.000 de lei. Cu acest act s-a dus din nou în instanţă, pe data de 10 octombrie 2006.

Dumitru Morhan a ieşit din închisoare în primăvara anului 2014. Câteva luni mai târziu, a plecat în Ucraina fără aştepte pronunţarea în cel de-al doilea dosar de înşelăciune în care era cercetat, iar de atunci nu s-a mai întors în ţară. În iunie 2014, afaceristul a fost condamnat la 2,6 ani de închisoare cu executare, pedeapsă la care a fost adăugat un spor de 1 an, astfel încât liderul UDUR a primit 3 ani şi 6 luni de puşcărie.

În prezent, la Tribunalul Suceava se judecă o cauză de iniţiere a procedurii de solicitare a extrădării lui Dumitru Morhan, pentru că are de executat în ţară o pedeapsă privativă de libertate.

„Solutia pe scurt: În baza art. 65 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se solicita extrădarea condamnatului cetăţean român Morhan Dumitru, pentru executarea pedepsei de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b, c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, urmând a se deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Morhan Dumitru, perioada executată de la data de 5 noiembrie 2012 la 15 aprilie 2014, stabilită prin sentinţa penală nr. 176 din 19.09.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 7625/314/2014, modificată în parte şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 232 din 22.12.2014 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 7625/314/2014. Se va deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată şi un număr de 96 zile închisoare, considerate ca executate suplimentar(măsură compensatorie), stabilită prin sentinţa penală nr. 236 din 10.08.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1605/86/2020, modificată în totalitate şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121 din 28.10.2020 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 1605/86/2020, în baza căreia Tribunalul Suceava a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 289/2020 la data de 28.10.2020”, se arată pe portalul just.ro.