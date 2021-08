Strigăt disperat de ajutor al şcolilor de şoferi din Suceava

Dacă unii cursanţi pentru obţinerea permisului de conducere renunţă din cauza întârzierilor mari pentru proba practică a examenului, alţii le cer socoteală instructorilor, revoltaţi că sunt nevoiţi să plătească ore suplimentare pentru şofat.

Sătui să mai răspundă la întrebări tăioase şi acuzatoare, mai mulţi intructori le-au transmis prefectului Iulian Cimpoşu şi subprefectului Alexandru Salup să vină să le explice candidaţilor şi părinţilor acestora de ce trebuie să aştepte atât de mult din momentul în care trec de proba teroretică a examenului până ajung să susţină examenul practic.

Întâlnirea trebuia să aibă loc luni, 16 august, în parcarea de la Iulius Mall, acolo unde elevii şcolilor de şoferi se întâlnesc de regulă cu examinatorii înainte de susţinerea probei. Cei doi oficiali nu şi-au făcut însă apariţia.

„Am venit ca să vă spunem că nu ne bagă nimeni în seamă. Vin oamenii la şcoală şi ne întreabă de ce le-am luat banii dacă nu se dau examenele. Daţi-ne banii înapoi! Am venit cu câţiva candidaţi ca să le spună domnul prefect, care nu a avut bunăvoinţa să vină, de ce nu pot să dea examenul”, a declarat administratorul unei şcoli de şoferi.

El a explicat că l-a informat pe prefectul Cimpoeşu cu privire la întrunire prin intermediul conducerii Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava.

Nicolae Bosancu este instructor auto şi susţine că de la începutul anului până în prezent doar 10% dintre cursanţii săi, care s-au înscris anul acesta pentru categoria A a examenului, au reuşit să dea traseul. „În ultimele două luni venim doar să predăm dosarele şi aşteptăm reprogramările. Nu ştim exact când. De exemplu, sâmbătă, au fost reprogramaţi cei care ar fi trebuit să susţină proba acum şase săptămâni. Următorii, prin septembrie, dacă mai prindem. Am elevi programaţi la caregoria A pe 19 -20 noiembrie, când se închide sezonul pentru examinări la această categorie”, a spus acesta.



Alina Ciubotaru, instructor auto, a explicat că tot mai mulţi cursanţi renunţă să mai facă şcoala de şoferi, pentru că ştiu că n-au cum să susţină examenul într-un timp rezonabil. Ea a explicat că numărul elevilor a scăzut cu aprozimativ 30 % în 2021 faţă de 2020. Cei care nu renunţă la şcoală, sunt revoltaţi pentru că trebuie să plătească ore suplimentare pentru obţinerea carnetului, pentru că există riscul să uite sau să piardă din abilităţile practice dobândite din momentul în care dau sala lână ajung la traseu.





Cursanţii spun că s-au săturat să aştepte





Georgeta Luptescu a reuşit să treacă de examenul teoretic pentru permis în luna martie a acestui an. Trebuia să dea traseul în iulie, dar, pe fondul lipsei de examinatori, nu a mai susţinut proba. „Nu am aflat când voi fi reprogramată. N-am luat personal legătura cu cei se la Serviciul de Permise şi Înmatriculări, ci doar prin instructor. Mi se pare că a durat cam prea mult. Ne-am înscris la începutul anului şi nici până acum n-am reuşit să dăm examenul”, a declarat cursanta.



Oficialii şi-au luat concediu



Contactat de reporterul „Adevărul”, prefectul Iulian Cimpoeşu susţine că nu a fost informat că reprezentanţii şcolilor de şoferi ar vrea să se întâlnească cu el. În plus, şi-a luat câteva zile de concendiu. Povestea este parcă trasă la indigo şi în cazul sbprefectului Alexandru Salup, direct respsonsabil de Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava. La rândul său, a declarat că nu a ştiut de întâlnire şi că este în cencediu.



De ce nu sunt examinatori



Lipsa de personal care afectează activitatea Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava s-a acutizat la sfârşitul anului trecut, după ce procurorii DNA au destructurat o reţea care facilita fraudarea examenelor pentru permis auto, contra unor sume cuprinse între 200 şi 6.000 de euro. Anchetatorii au arătat că din reţea făceau parte mai mulţi examinatori auto din Suceava, care în prezent sunt cercetaţi sub control judiciar şi n-au voie să profeseze. Pe de altă parte, posturile respectivilor nu pot fi scoase la concurs. Totodată, din cauza scandalurilor de corupţie, mulţi examinatori din ţară refuză detaşarea la Suceava. Cei care vin, stau câteva luni şi pleacă.

