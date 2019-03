Proprietara unei clinici stomatologice, acuzată că a tratat copii fără să aibă studii medicale: „Când am ajuns acolo, a început să se fâstâcească“

O mamă din Fălticeni o acuză pe proprietara unei clinici stomatologice din Suceava că s-a dat drept medic. Femeia susţine că şi-a dus copilul de patru ani la Clinica Almacrident din Suceava pentru un tratament la o măsea. Copilul avea şi alte probleme medicale. Cu ceva timp înainte suferise o intervenţie chirurgicală la inimă.

Ioana Onea ne-a spus că şi-a dus copilul la medic în regim de urgenţă, în primele zile ale lunii ianuarie, pentru că în Fălticeni nu era niciun cabinet deschis. Femeia povesteşte că înainte să vină la medic s-a documentat cu privire la Clinica din Suceava şi a aflat că printre angajaţi se aflau un medic ortodont şi un medic de chirurgie maxilo-facială. Aceste aspecte i-au întărit convingerea că face o alegere bună. Problema este că micuţul nu a fost tratat nici de ortodont şi nici de chirurg. Femeia susţine că intervenţia stomatologică a fost făcută de Rodica Şalgău, care pe site-ul Clinicii figurează ca fiind asistent manager.

„În data de 4 ianuarie, doamna doctor i-a făcut copilul meu inhalosedare şi i-a curăţat măseluţa, care apoi s-a inflamat. Copilul meu a avut falca cât o portocală. Am sunat, m-a chemat din nou la Clinică. Când am ajuns acolo, a început să se fâstâcească. Oare să îi facă inhalosedare, oare să folosească pensa aia? Atunci am întrebat-o. Mi s-a spus că este medic. Pentru că mi se părea depăşită de situaţie, am mai întrebat-o o dată dacă este medic. Mi-a recomandat să merg la altă clinică. Atunci mi-am luat copilul de pe scaun şi am decis să nu plec de acolo până când nu îmi arată o diplomă de licenţă. Doamna mi-a spus că este în ultimul an de facultate la stomatologie şi mi-a arătat o diplomă de participare la un curs”, ne-a declarat Ioana Onea.

Pentru că nu a văzut diploma de medic, mama copilului a depus o plângere la Colegiul Medicilor Stomatologi din Suceava. Preşedintele Colegiului, medicul Dan Gabriel Gospodaru, a făcut verificări şi a constat că Rodica Şalgău nu este medic şi că nu are dreptul să practice stomatologie. El a mai spus că în cursul zilei de luni a mai venit o mamă şi a depus plângere împotriva proprietarei Clinicii care se află în cartierul Obcini, din municipiul Suceava.

Pe de altă parte, Rodica Şalgău ne-a declarat că este studentă la Stomatologie şi că are drept de practică în prezenţa unui medic. Ea mai spus că nu deţine o clinică medicală, ci un spaţiu pe care l-a închiriat unui medic şi respinge toate acuzaţiile referitoare la practicarea medicinei fără drept. Cazul a ajuns şi în atenţia Inspectoratului de Poliţie Suceava.

